عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- بشار اسد : اسرائیل به دنبال تجاوزگری است نه صلح

- منابع روسی از احتمال کناره گیری دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از سمت خود در سال آینده خبر می دهند که این امکان برای ولادیمیر پوتین بوجود خواهد آمد تا این پست را دوباره بدست بگیرد.

- هفت کشته در حملات موشکی آمریکا به پاکستان

- موضوع ایران از مسائل مهم نشست مقام های اروپایی و آمریکا در شرم الشیخ مصر؛ انتقاد دیپلماتهای عربی از گفتگو نکردن غرب با آنها درباره برنامه هسته ای ایران.

- ابراز امیدواری سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به گفتگوی سازنده تر این کشور با باراک اوباما رئیس جمهوری آتی آمریکا درباره سپر موشکی.

- یکی از خوانندگان روزنامه نیویورک تایمز در نامه ای به سردبیر این روزنامه، به سیاستمداران آمریکایی توصیه کرد تا با عبرت گرفتن از ماجرای خلیج خوکها، دست از ماجراجویی علیه ایران بردارند.

- کره شمالی ژاپن را تهدید کرد که در صورت افزایش تحریم ها علیه پیونگ یانگ، سیاست های تندی تری را در پیش خواهد گرفت.