مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره بهره برداری می شود

نادر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیواندره با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ظرف ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بازار کار نقش بسیار موثری را در توسعه منابع و افزایش بهره وری نیروی کار در کشور دارد.

فخری تصریح کرد: بازار کار بزرگترین سرمایه کشور به شمار می رود و در راستای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور می تواند گام های بلندی را برداشت.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیواندره در یک واحد مجزا با مجموع مساحت بیش از یک هزار و 960 متر مربع برای برادران به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل آموزش فنی حرفه ای کردستان بیان داشت: برای ساخت و تجهیز این مرکز اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 841 میلیون ریال و ازمحل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی عنوان کرد: این مجموعه آموزشی دارای سالن کنفرانس، واحدآزمون، سالن نمایش، کلاس های تئوری، واحد سمعی و بصری است.

فخری اظهار داشت: همچنین هفت کارگاه آموزشی در 9 حرفه شامل رشته های برق، خودرو، رایانه، اتومکانیک، جوشکاری، تعمیرات لوازم خانگی، لوله کشی ساختمان، برق صنعتی و ساختمان در این مرکز دایر خواهد شد.