مناظره از نوع سینمایی و ادامه انتقادهای مجیدی

عسگرپور گفت: ما ذات سینما را در دو سه دهه گذشته نادیده گرفتهایم، اینکه سینما یک جریان تولید و عرضه طبیعی است. وقتی اقتصاد هنر در کشور ما شکل نگرفته، نمیتوانیم جایگاه خودمان را پیدا کنیم. دولت همیشه دوست داشته حضور داشته باشد و زحمات زیادی هم کشیده اما آن جریان طبیعی به وجود نیامده است. این روند بزرگترین ظلم به سینماست.
شمقدری نیز گفت: اجرا دست یک نفر است و مدیریت سینمای کشور باید پاسخگو باشد و کسی هم دخالت ندارد. هر تصمیمی که در حوزه سینما گرفته میشود من، رئیس جمهوری و وزیر ارشاد هیچ دخالتی نداریم و همه چیز در همان حوزه معاونت سینمایی تعریف میشود. اگر بگویند فشاری وارد میشود باید خودشان توضیح دهند از کجا بوده است.
* معاون سینمایی در واکنش به انتقادهای هفته گذشته از مدیر عامل فارابی گفت: هر گونه اقدام و اظهارات بخشینگر و شخصی نه تنها این روندهای اصلاحی را یاری نخواهد کرد که گاه موجب خدشه در اقدامهای دلسوزانه در حال انجام و وقفه در مسیر جذب منابع رو به افزایش میشود. خلاف برخی سیاهنماییها دستاورهای سینمای ایران امیدآفرین بوده است.
* در همین رابطه اتحادیه تهیهکنندگان و توزیعکنندگان فیلم سینمای ایران از بیانیه انتقادی کانون کارگردانان درباره بنیاد فارابی حمایت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: مدیران فارابی این بنیاد را از نهادی حامی سینمای ایران خارج کرده و به جای اصل خصوصیسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی، روز به روز سهم این بخش را کاهش میدهند.
* مجید مجیدی که فیلم "آواز گنجشکها" را بر اکران سینماها دارد هفته گذشته در جمع دانشجویان اصفهانی گفت: در برههای از زمان سازمانی نبود که پروژه ما را رد نکرده باشد و همه دست یاری ما را پس زدند. اکنون اجازه استفاده آنان از اعتبار خویش را نخواهم داد. تمام رئیسان جمهور و مقامهای دولتی و سیاسی میآیند و میروند اما آنچه باقی میماند هنرمند و هنر اوست.
وی تصریح کرد: من محصول هیچ سازمانهای دولتی نیستم و تمام آثار و فیلمهای خود را محصول توانمندی و تلاشهایم میدانم. این کارگردان در نشست "آواز گنجشکها" در دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: دغدغهای که باید تحت عنوان فرهنگ در کشور باشد، نیست. من اگر مسافرت هم نبودم به دیدار رئیس جمهوری نمیرفتم. چون بعد از سه سال یادشان آمده سینما هم داریم.
* ابوالفضل جلیلی درباره شروع پروژه جدید خود گفت: این فیلم را بدون هیچ حمایت دولتی و غیر دولتی و حتی بدون سرمایه میسازم. قرار بود ارشاد کمک کند و "حافظ" را از من بخرد اما نتیجه این بود که هشت ماه مرا معطل کردند و آخر سر هم اتفاقی نیفتاد. برای اولین بار در عمرم است که این طرز رفتار به شخصیتم برخورده است.
* گلاب آدینه درباره بسته شدن پرونده اولین فیلمش در مقام کارگردانی با عنوان "پری دریایی" گفت: بر سر انتخاب برخی عوامل با تهیهکننده به توافق نرسیدیم و از ساخت فیلم انصراف دادم. بعد از انصراف من هم طبیعتاً مرکز حمایتکننده باید حمایتش را از ساخت فیلم قطع میکرد که کرد.
* در پی صادر نشدن پروانه نمایش برای فیلم "نامزد آمریکایی من" ساخته داود توحیدپرست، روابط عمومی پروژه در خبری اعلام کرد: این فیلم از سوی وزارت ارشاد غیر قابل نمایش عنوان شده و تهیهکننده و کارگردان فیلم نیز اعلام کردهاند نمیتوانند آن را روی پرده ببرند.
* آنونس و پوستر فیلم سینمایی "دلشکسته" به همراه وسایل شخصی علی روئینتن کارگردان این فیلم به سرقت رفت. روئینتن در این باره گفت: چهارشنبه هشتم آبان ساعت 9 شب در یکی از خیابانهای تهران چهار زورگیر وسایل شخصی من را به همراه سی دی آنونس فیلم ساخته شوکا زندباف و پوسترهای بهزاد خورشیدی به سرقت بردند.
نظر شما