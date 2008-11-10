گلایه شهروندان اهوازی از کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر اهواز باعث شده در ساعت های پر رفت و آمد در هسته مرکزی شهر، خودروهای فراوانی به صورت دوبل ماشین خود را پارک کنند که این امر موجب مشکل تر شدن تردد خودروها و مردم و در نهایت ایجاد ترافیک سنگین در خیابان های اصلی شهر می شود و این مشکل نیاز به احداث پارکینگ جدید و توسعه پارکینگ های موجود به خصوص در هسته مرکزی شهر اهواز را به شدت حیاتی کرده است.

هم اینک تنها شش باب پارکینگ در شهر اهواز وجود دارد که ظرفیت یک هزار و 200 خودرو را دارند ولی این تعداد پارکینگ به هیچ وجه نیاز مردم را تامین نمی کند زیرا ظرفیت اکثر این پارکینگ ها که در مناطق پرتردد شهر واقع شده است در ساعات 21 تکمیل می شود ضمن اینکه تا شعاع بیش از یک کیلومتری از مرکز شهر نیز خودروهای فراوانی در حاشیه خیابان و کوچه ها توقف کرده اند و عملا جایی برای پارک کردن خودرو بعد از ساعت 19 برای کسانی که تازه قصد ورود به بازار شهر را دارند وجود ندارد.

یکی از رانندگان که در خیابان سلمان فارسی ( یکی از خیابان های اصلی شهر اهواز) خودروی خود را به صورت دوبل پارک کرده بود در این زمینه گفت: باور کنید حدود یک ساعت است که به دنبال جایی برای پارک کردن می گردم ولی جایی پیدا نکردم و مجبور شدم به صورت دوبل که خلاف قانون است خودروی خود را پارک کنم و ماموران راهنمایی و رانندگی نیز مرا جریمه کردند.

قاسم حزباوی ادامه داد: اگر پارکینگ های لازم برای توقف خودروها در هسته مرکزی شهر اهواز احداث شود، هیچکدام از راننده ها برای یافتن مکانی برای پارک کردن خودرو سرسام نمی گیرند.

رحیم سعیدی یکی دیگر از راننده های سرگردان در هسته مرکزی شهر نیز گفت: همیشه مجبور هستم برای پارک کردن خودوری خود به کوچه های اطراف خیابان اصلی شهر بروم که حداقل نیم ساعت زمان می برد تا این کار را انجام دهم ولی امروز که یک کار فوری دارم و قادر نیستم خودروی خود را به کوچه های اطراف ببرم هیچ مکانی برای پارک خودرو پیدا نمی کنم.

وی ادامه داد: با افزایش تعداد خودروها در سال های اخیر واقعا یافتن جایی برای پارک خودرو در خیابان های اصلی شهر اهواز مثل یافتن لنگه کفش در بیابان است.

یکی دیگر از راننده ها نیز گفت: وضعیت تاکسی ها، مسافربرهای شخصی، اتوبوس های عمومی و مینی بوس ها در شهر اهواز آنقدر فاجعه بار و بدون نظم است که کسی جرات نمی کند خودروی شخصی خود را در خانه پارک کند و از اینگونه وسایل برای رفتن به بازار استفاده کند.

وی ادامه داد: باور کنید آنقدر که در هنگام یافتن مکانی برای پارک خودرو دچار عصبانیت و ناراحتی می شوم در هنگام انجام هیچ کار دیگری این حالت به من دست نمی دهد چرا که مجبورم برای معالجه پسرم هفته ای حداقل دو بار به مرکز شهر بیایم.

در چند سال اخیر با افزایش تعداد جمعیت شهر اهواز و متعاقب آن افزایش مضاعف خوردها هیچ راهکاری برای عدم بروز چنین مشکلاتی همانند پارک خودروها در هسته مرکزی شهر اهواز پیش بینی نشده است و اکنون این معضل به یک بحران جدی تبدیل شده است.

در شرایط کنونی برای رسیدن به انتهای خیابان سلمان فارسی که کمتر از پنج کیلومتر طول دارد، حدود 20 دقیقه در ساعات های پر رفت و آمد و آن هم در شرایطی که تصادفی صورت نگرفته باشد زمان می برد که این امر باعث معطلی مردم و افزایش شدید مصرف سوخت خودروها شده است که البته آثار روانی منفی بسیار زیادی نیز برای شهروندان به خصوص رانندگان خودروهای مسافربر به همراه دارد.

تنها پارکینگ طبقاتی شهر اهواز نیز در حدود ساعت 18 کاملا تکمیل می شود و خیابان منتهی به آن همواره با ازدحام و ترافیک خودروهای متقاضی پارک در آن مواجه است که این وضعیت نیز باعث ترافیک بسیار سنگینی در خیابان سلمان فارسی و در ابتدای خیابانی که پارکینگ در آن واقع شده است، می شود.

یکی از صاحبان پارکینگ های موجود در هسته مرکزی شهر اهواز در این مورد گفت: این پارکینگ بعد از ظهرها تنها بعد از سه ساعت کاملا تکمیل می شود و خودروهای فراوانی بعد از آن مراجعه می کنند ولی جایی برای پارک کردن آنها وجود ندارد و اکثر جلوی درب پارکینگ ازدحام می کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت این پارکینگ تنها 250 خودرو است که اگر به صورت طبقاتی احداث شود می تواند تعداد زیادی از خودروهای مردم را در خود جای دهد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز در این زمینه به خبرنگار مهر در اهواز گفت: امسال با هماهنگی شورای شهر و شهردای اعتبار مناسبی در حدود هفت میلیارد ریال برای ساخت یک پاکینگ طبقاتی کنار فروشگاه رفاه واقع در جاده ساحلی کارون در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

سیدعباس طباطبایی ادامه داد: پارکینگ های موجود در خیابان طالقانی و جاده ساحلی نیز به زوی ساماندهی می شوند تا ظرفیت آنها برای پارک خودروهای افزایش یابد.

وی افزود: امیدوارم با حرکت خوبی که اخیرا از سوی شورای شهر و شهرداری اهواز با حمایت استانداری خوزستان آغاز شده تا یک سال آینده مشکل پارکینگ در هسته مرکزی شهر اهواز به طور کامل مرتفع شود.

این در حالی است که مسئولان استان پیش از این نیز قول حل این مشکل را به شهروندان داده بودند ولی هیچگاه این وعده های آنان عملی نشد و روز به روز شاهد افزایش این مشکل در شهر اهواز هستیم.