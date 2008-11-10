به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در اختتامیه دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران صنعت گردشگری را یک بحث مهم و استراتژیک خواند و افزود : در فرهنگ اصیل اسلامی بحث مسافرت و ارتباط میان انسانها و رفت‌وآمدها مورد تاکید قرار گرفته و امر به آن شده است.

رئیس قوه قضائیه گردشگری را یکی از مهمترین مسایل گسترش و انتقال تمدن و فرهنگها دانست و گفت: گردشگری، آثار و منافع زیادی برای انسانها و کشورها دارد.

وی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی حرکت و رفت‌وآمد مردم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است افزود: فرصت گردشگری در کشور ما زیاد است و جمهوری اسلامی ایران دارای منابع و بسترهای میراث فرهنگی و گردشگری بسیار عظیمی است و شاید بتوان گفت هیچ کشوری این منابع عظیم گوناگون را در بر ندارد.

هاشمی شاهرودی گفت: آثار باستانی و تمدنهای بزرگ بشری بارگاههای امامزاده‌ها، علما و بزرگان زیادی در کشور ما وجود دارد و ساحل دریا، کوه، دشت، غار و مناطق فصول چهارگانه سال و مناظر کم‌نظیر، آب‌معدنیهای گوناگون و صدها عنوان دیگر در کشور ما وجود دارد که هر کدام می‌تواند مبنایی برای صدها پروژه گردشگری در دنیا باشد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در کشور ما اکثر منابع بکر هستند و آمادگی دارند تا با ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری این فرصتها و امکانات عظیم نهفته شکوفا شود و به فعلیت رسد و مورد استفاده مردم داخل و خارج از کشور قرار بگیرد و این صنعت در کشور رونق پیدا کند که این موضوع به نفع کشور، مردم و جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه سیاستهای نظام در این دهه اخیر به طرف حمایت از سرمایه‌گذاری بوده، افزود: صنعت گردشگری نزدیکترین صنعت به اهداف سند چشم‌انداز برای سیاستهای کلان اقتصادی است و در اصل 44 نیز به آن تاکید شده تا این صنعت خدمات را توسعه و رونق دهد و ایجاد شغل کند.

وی با بیان اینکه طبق آمار اعلامی با ورود هر توریست 12 نفر به کار گرفته می‌شوند گفت: مسئله اشتغال بحث مهم بشری است و در نظام اسلامی سرمایه‌گذاری به ویژه در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی یک عبادت و امری مقدس است اما مشروط به اینکه طبق ضوابط و اصول و مقررات اسلامی باشد به این معنا که مشروع باشد و از راه نامشروع کسب نشده باشد.

به گفته وی به این صنعت به عنوان یک امر مقدس نگاه می‌شود و هر قدر سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام شود خدمت به اهداف نظام است و صنعت گردشگری درآمد مشروع است و با خیلی از فعالیتهای اقتصادی فرق می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت در صنعت گردشگری گامهای مهمی برداشته گفت: در بخشهای مرتبط با صنعت گردشگری از جمله اعطای ویزا، نقل و انتقالات و ورود و خروجها باید سرعت به ‌وجود ‌آید تا این صنعت در کشور شکوفا شود.

هاشمی شاهرودی بر حمایتهای حقوقی، قضایی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری تاکید کرد و افزود: قوه قضائیه مانند دو قوه دیگر با ابلاغ سیاستهای اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری موظف به حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور شده است و سازوکارهای آن در دستگاه قضایی آماده شده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: طی بخشنامه ای به مسوولان قضایی استانها و شهرستانها تاکید کردیم که پرونده‌های صنعتی و کشاورزی را با نگاهی حمایتی رسیدگی کنند.

وی افزود:‌ در یکی از بخشنامه‌ها آورده‌ایم که هیچگاه بر اثر اختلاف بین دو شرکت و دو طرف در رابطه با کارخانه صنعتی، قاضی حق ندارد کارخانه را پلمب و کارگران را بیرون کند بلکه باید رسیدگی را در حالی‌ که کارگران مشغول به کار هستند انجام دهد.

وی با بیان اینکه تشویق و تضمین حقوقی برای صنعت گردشگری می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند گفت: رسیدگی حقوقی مستلزم بلوکی کردن صنعت، تخریب فرصتها و از دست دادن ثروت بر منافع ملی نیست.

هاشمی شاهرودی افزود: به رئیس سازمان ثبت دستور داده شده که حمایت و حفظ ثبتی از اموال و سرمایه‌گذاریها داشته باشد و ثبت را خارج از نوبت انجام دهد.

وی با بیان اینکه مردم ایران گردشگرهستند، گفت: در سال حدود شصت میلیون نفر از افراد در حال نقل و انتقال هستند که این موضوع نقطه مثبتی برای سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری است.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که برای حمایت‌های حقوقی و قضایی از بخش صنعت گردشگری تضمین می‌دهیم تا مالکیت معنوی و امنیت قضایی و مسایل ثبتی را تامین کنیم.