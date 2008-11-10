احتمال بازگشت پوتین به کرملین

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های روسی به نقل از منابع این کشور اعلام کردند که دیمیتری مدودف ممکن است استعفا داده و راه را برای ورود دوباره پوتین به کرملین بازکند.

مدودف در اولین خطابه ملی خود خواستار افزایش دوره ریاست جمهوری این کشور از 4 سال به 6 سال شد.

روزنامه "ودوموستی" به نقل از یک منبع ناشناس در کرملین می نویسد: اگر نمایندگان و قانونگذاران این پیشنهاد اصلاحی را تصویب کنند مدودف ممکن است اوایل سال آینده از شغل خود کناره گیری کند.

این رونامه در ادامه آورده است که این کناره گیری می تواند منجر به انتخاباتی زود هنگام شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر فعلی که واجد شرایط برای این انتخابات است دوباره می تواند در آن شرکت کند.

"ولادیسلاو سورکف" معاون اول رئیس کارکنان کرملین بر این بارو است که در صورت تصویب اصلاحیه و استعفای مدودف، پوتین می تواند از سال 2009 تا 2021 رئیس جمهوری روسیه باشد.

این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین ادعا می کند که «ولادیمیر پوتین مبارزه انتخاباتی خود را آغاز کرده است» و این درحالی است که "دیمیتری پسکف" سخنگوی پوتین این اظهارات را صرفاً یک جنجال روزنامه ای توصیف و آن را رد کرده است.