سکه های 800 ساله در زنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این سکه‌ها از یکی از روستاهای توابع شهرستان زنجان در هنگام حفر کانال در سر راه داخل روستا برای عبور لوله آب آشامیدنی به منزلی از درون دو کوزه سفالی نخودی رنگ ساده به دست آمد.

موضوع کشف اتفاقی این سکه‌ها به یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اطلاع داده شد و تمامی سکه‌های مکشوفه با تشریفات قانونی تحویل سازمان استان شد.

سکه ها برای انجام مطالعات بیشتر در اختیار کارشناس بخش متون و کتیبه های اسلامی ،پرستو قاسمی اندرود قرار گرفت. وی سکه ها را مربوط به دوره اتابکان آذربایجان (سلجوقی) و جنس آنها را از مس و به صورت قیچی بر معرفی کرده است.

بر روی سکه‌ها نوشته‌هایی به نام‌های جهان پهلوان، قزل ارسلان، ابوبکربن محمد (از پادشاهان اتابکان) و سلطان الاعظم، سلطان المعظم و ملک الاعظم ضرب شده اند.

اتابکان آذربایجان از خاندان مقتدر غلامان ترک سلجوقی بودند که از سال 530 تا 622 هجری قمری بر بخش آران و آذربایجان حکمرانی داشتند. آنان مقام اتابکان اعظم سلاطین سلجوقی عراق عجم (غرب ایران) را تحت نظارت خود داشتند. پیش از این، مجموعه دیگری نیز از سکه های اتابکان آذربایجان در1377 در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده بدست آمده بود.

سکه ها از اسناد و مدارک معتبر دست اول تاریخی محسوب می شوند و کشف یاد شده شواهدی بر واقع بودن استان زنجان در حوزه حکومتی اتابکان آذربایجان در قرن 6 و اوایل قرن 7 هـ ق است.

مجموعه های فوق در اولین موزه که در استان زنجان راه اندازی خواهد شد در معرض نمایش قرار خواهند گرفت.