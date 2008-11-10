تلاش پارلمان انگلیس برای سانسور خبری بیشتر در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، بر اساس پیشنهادهایی که هم اکنون در دولت انگلیس درباره آنها بحث و گفتگو می شود، به سازمانهای امنیتی و پلیس انگلیس اختیارات بی سابقه و الزام آوری داده خواهد شد تا از آن طریق گزارش رسانه ها از مسائل مربوط به امنیت ملی ممنوع شود.

بر پایه این گزارش، کمیته اطلاعاتی و امنیتی که همان دیده بان سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی پارلمان انگلیس است، خواستار فشار بر وزرای این کشور جهت معرفی پیش نویس قانونی است که مانع از آن می شود تا رسانه ها به گزارش مطالبی بپردازند که از نظر دولت مغایر با منافع امنیت ملی است.

به نوشته این روزنامه، این کمیته همچنین خواستار سانسور گزارشها از عملیتهای پلیس است که تصور می شود پیچیدگیهایی برای امنیتی ملی داشته باشد.

به گفته منابع ارشد و آگاه انگلیسی، کمیته اطلاعاتی و امنیتی انگلیس قرار است در گزارش بعدی خود ( در اواخر سال جاری میلادی) توصیه کند که کمیسیونی برای رسیدگی به برنامه های آن ترتیب داده شود.

کمیته اطلاعاتی و امنیتی انگلیس نقش مهمی را در دولت این کشور ایفا می کند. این کمیته گزارشهای محرمانه ای را از ام آی پنج ( سازمان اطلاعات داخلی) و ام آی شش ( سازمان اطلاعات خارجی ) انگلیس دریافت می کند و نفوذ زیادی در شکل دادن سیاست دولت دارد.

