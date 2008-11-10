جشنهای میلاد امام رضا در یادمان های دفاع مقدس آغاز شد

فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این جشن ها از صبح امروز همزمان با روز میلاد ثامن الائمه در یادمانهای دفاع مقدس خوزستان از جمله شلمچه، اروندکنار، هویزه، فکه، دهلاویه، زید و سایر مناطق عملیاتی آغاز شد.

سرهنگ پاسدار حسین عشقی افزود: در این مراسم با شربت و شیرینی از زائران سرزمین نور و کاروان های راهیان نور پذیرایی می شود و حاضران در کنار مزار شهدای این یادمان ها فریاد «رضا رضا» سر می دهند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت کنندگان در این جشن ها با حضور در معراج شهدای استان خوزستان (پادگان شهید محمودوند) در کنار پیکرهای مطهر پنج شهید تازه تفحص شده مناطق عملیاتی خوزستان، ضمن تجدید پیمان با آرمان های شهیدان سرافراز حماسه دفاع مقدس، میلاد عالم آل محمد(ص) امام رضا(ع) را گرامی می دارند.