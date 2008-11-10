  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

جشنهای میلاد امام رضا در یادمان های دفاع مقدس آغاز شد

جشنهای میلاد امام رضا در یادمان های دفاع مقدس آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: همزمان با میلاد امام هشتم جشنهای متعددی در یادمان های هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان برگزار شد.

فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این جشن ها از صبح امروز همزمان با روز میلاد ثامن الائمه در یادمانهای دفاع مقدس خوزستان از جمله شلمچه، اروندکنار، هویزه، فکه، دهلاویه، زید و سایر مناطق عملیاتی آغاز شد.

سرهنگ پاسدار حسین عشقی افزود: در این مراسم با شربت و شیرینی از زائران سرزمین نور و کاروان های راهیان نور پذیرایی می شود و حاضران در کنار مزار شهدای این یادمان ها فریاد «رضا رضا» سر می دهند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت کنندگان در این جشن ها با حضور در معراج شهدای استان خوزستان (پادگان شهید محمودوند) در کنار پیکرهای مطهر پنج شهید تازه تفحص شده مناطق عملیاتی خوزستان، ضمن تجدید پیمان با آرمان های شهیدان سرافراز حماسه دفاع مقدس، میلاد عالم آل محمد(ص) امام رضا(ع) را گرامی می دارند.

کد مطلب 780265

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها