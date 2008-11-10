۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۹:۱۲

هفته یازدهم سری آ /

میلان دقیقه 90 صدرنشینی را از دست داد

تیم فوتبال میلان دیشب در حالی که تا واپسین لحظات دیدار با لچه، تیم پیروز میدان بود گل تساوی را دریافت کرد تا دو امتیاز ارزشمند را از دست بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دیشب در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا در حالی که در زمین لچه به میدان رفته بود با نتیجه یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد تا اینتر مجددا به صدر جدول رده‌بندی این رقابت‌ها بازگردد.

رونالدینیو در دقیقه 79 این دیدار برای میلان گلزنی کرد و اسپوزیتو در دقیقه 90  بازی را به تساوی کشاند.

جدول رده بندی:
1- اینتر 24 امتیاز
2- میلان 23 امتیاز
3- ناپولی 23 امتیاز
4- لاتزیو 22 امتیاز
----------------
18- بولونیا 7 امتیاز
19- کیه وو 6 امتیاز
20- رجینا 5 امتیاز

