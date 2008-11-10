میلان دقیقه 90 صدرنشینی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دیشب در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا در حالی که در زمین لچه به میدان رفته بود با نتیجه یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد تا اینتر مجددا به صدر جدول رده‌بندی این رقابت‌ها بازگردد.

رونالدینیو در دقیقه 79 این دیدار برای میلان گلزنی کرد و اسپوزیتو در دقیقه 90 بازی را به تساوی کشاند.

جدول رده بندی:

1- اینتر 24 امتیاز

2- میلان 23 امتیاز

3- ناپولی 23 امتیاز

4- لاتزیو 22 امتیاز

----------------

18- بولونیا 7 امتیاز

19- کیه وو 6 امتیاز

20- رجینا 5 امتیاز