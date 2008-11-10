رالی "راه ولایت" در شلمچه آغاز شد

معاون مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر گفت: این مسابقات که در آن فرزندان دانشجوی شهیدان و ایثارگران سراسر کشور حضور دارند از امروز به مناسبت میلاد امام رضا(ع) از شلمچه به عنوان منطقه ورود امام رضا(ع) به ایران آغاز شد.

چنگیز عرب ادامه داد: مسیر حرکت شرکت کنندگان که به همراه خانواده های خود در این رالی شرکت می کنند همان مسیر حرکت اما رضا در ایران به سمت مشهد است و شرکت کنندگان پس از یک هفته در شهرستان مشهد به کار خود پایان می دهند.

وی اظهار داشت: 70 شرکت کننده در این مسابقه پس از حرکت از شلمچه به سمت قدمگاه امام رضا(ع) در شهرستان آبادان و یک توقف یک ساعته در این مکان به سمت شهر اهواز حرکت می کنند و پس از آن به ترتیب از مسیر شهرهای بهبهان، شیراز، یزد، طبس، کاشمر و نیشابور به مشهد مقدس می رسند.