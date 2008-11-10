صدور 250 تن شاه میگو از آذربایجان غربی به کشورهای مختلف

آیت الله فخری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل صید شاه میگو میزان صید و صادرات این آبزی از آذربایجان غربی به کشورهای مختلف دنیا به 250 تن برسد.

وی ادامه داد: در سه ماهه گذشته و پس از آغاز فصل صید شاه میگو از آب های دریاچه پشت سد ارس، 125 تن شاه میگو صید و به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است.

فخری خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش هشت تا 12 دلاری هر کیلو شاه میگو در بازارهای جهانی به طور متوسط یک میلیون و 250 هزار دلار از محل فروش این آبزی عاید کشورمان شده است.

به گفته ی مدیرکل شیلات استان، امسال میزان صید شاه میگو نسبت به سال گذشته 10 تن افزایش یافته است.

این مسئول همچنین با اشاره به بهره برداری از کارخانه بسته بندی شاه میگو در پلدشت گفت: ارزش افزوده صادرات شاه میگو از آذربایجان غربی به کشورهای دنیا افزایش یافته است.

دریاچه پشت سد ارس در آذربایجان غربی تنها منبع آبی تولید شاه میگوی آب شیرین در کشور به شمار می رود.