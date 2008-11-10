به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گشایش کارگاه حجم‌سازی فجر عصر دیروز با حضور حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد و محمدحسین نیرومند مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری برگزار شد.

بنیانیان با تبریک همزمانی این مراسم با ولادت امام رضا (ع) گفت: برای این کارگاه چهار سال تلاش شد اما به خاطر ساخت و سازهای ساختمان حوزه هنری خیلی دیر به ثمر رسید. در این سال‌ها نیروهای بالقوه بسیاری در بخش تجسمی حوزه وجود دارد که سعی داریم با همکاری هنرمندان این توان از سطح هنری فراتر آید و در سطح جامعه مطرح شود.

وی ادامه داد: تاسیس این کارگاه نیز به همین منظور است. زیرا اگر تندیس مشاهیر ایران ساخته و وارد شهر شود این آثار کم کم به هویت شهر بدل خواهند شد. در حال حاضر 300 شهر بزرگ در کشور داریم که باید با گفتگو با شهرداران این شهرها به آنها بگویم جدا از خدمات شهری باید به فکر ایرانی کردن و اسلامی کردن شهرها نیز باشند.

رئیس حوزه هنری افزود: ما قصد داریم این کارگاه و فضاهای دیگر حوزه هنری 24 ساعته در اختیار هنرمندان باشد و به همین منظور از نیرومند خواسته‌ایم ضوابط این موضوع را تدوین کند. فعالیت اخیر حوزه هنری کمک به اقتصاد هنرمندان است. ما برای خلق اثر کارگاهی را در اختیار هنرمند خواهیم گذاشت تا او با شرایط بهتر بتواند به اقتصاد هنر خود بپردازد.

در ادامه مراسم ایمانی خوشخو با تبریک تاسیس کارگاه هنری فجر گفت: حوزه هنری همیشه در مسائل هنری کشور پیشقدم بوده و این انتظار نیز از این مجموعه هست که با همکاری هنرمندان اینگونه عمل کند. در حوزه هنرهای حجمی هم اکنون در کشور دچار آشفتگی هستیم.

وی گفت: از سویی رویکرد نمادسازی و استفاده از تندیس‌ها در کشور رو به افزایش و از سوی دیگر به دلایل مختلف ارجاع این تقاضاها به مراکز تخصصی و هنرمندان متخصص کمتر است. این کارگاه در حوزه هنری می‌تواند پایگاهی برای هنرمندان و متقاضیان باشد تا کار هنری ارزشمند وارد فضای شهر شود.

معاون هنری وزیر ارشاد افزود: این کارگاه حجم‌سازی را یک مجموعه جدید تلقی می‌کنیم تا الگویی باشد برای دیگر بخش‌های هنری و قدم‌های بهتر بردارند. این کارگاه یک مرجع اصلی برای مراجعه متقاضیان آثار حجمی است و آنها می‌توانند از خدمات هنرمندان این کارگاه بهره‌مند شوند. امیدوارم در سالگرد تاسیس این کارگاه شاهد تولیدات فاخر آن نیز باشیم.

این مراسم با افتتاح کارگاه مجهز حجم‌سازی فجر به مدیریت نادر قشقایی به پایان رسید. در این کارگاه چند کوره مکانیزه برای خلق آثار الحاقی، مومی و برنزی به بهره‌برداری رسید.