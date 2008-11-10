کوچک زاده : هیچکس شائبه فساد مالی به احمدی نژاد ندارد / کواکبیان: در تبریک به اوباما از اعراب هم سبقت گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مصطفی کواکبیان شب گذشته در مناظره رو در رو با مهدی کوچک زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر "نظرات امام خمینی (ره) در خصوص سرمایه داری" افزود: باید به این نکته توجه کرد که امام خمینی (ره) به شدت علیه حاکمیت سرمایه و سرمایه داری بودند.

وی ادامه داد: متاسفانه ما از ارزشهای انقلاب روز به روز در حال دور شدن هستیم چنانچه در وصیت نامه امام خمینی (ره) آمده است که زمامداران باید از طبقات محروم جامعه باشند و درد جامعه را فهمیده باشند.

کواکبیان همچنین میرحسین موسوی را یک اصولگرای واقعی خواند و گفت: ایشان کسی است که از مواضع هسته ای ایران دفاع می کند چون به پیشرفت اعتقاد دارد و در این میان متذکر می شود که نباید در این عرصه هزینه تراشی شود.

رئیس فراکسیون دانشگاه مجلس با اشاره به اینکه میرحسین موسوی در زمان خود کشور را با بهای نفت در هر بشکه هفت دلار اداره می کرد، گفت: اکنون در برخی مواقع این بها به بیش از 180 دلار رسیده است و این نوع اداره کردن آنچنان مهم نیست.

فساد مالی در دولت احمدی نژاد جایگاهی ندارد

در بخش دیگری از این جلسه مهدی کوچک زاده به بخشی از فرازهای مباحث و نظریات امام خمینی (ره) در خصوص سرمایه داری اشاره نمود و گفت: یکی از کارهای مهم دولت احمدی نژاد این است که تا کنون هیچ کس نتوانسته از احمدی نژاد شائبه ای از فساد مالی بگیرد.

کوچک زاده در خصوص "نظرات امام خمینی (ره) در عرصه سیاست خارجی" اظهار داشت: امام خمینی (ره) در صدد گسترش اسلام و کم رنگ کردن سلطه استعمارگران بود و مجموعه سخنرانی های ایشان نیز مبین این مسئله است و اگر امروزه به دنبال مذاکره با آمریکا هستیم و آن را نمادی از توسعه طلبی می دانیم اشتباه است و این در حالیست که باید نظام اسلام را ترویج و با تمام وجود از گسترش باج خواهی حتی اگر به صورت مبارزه قهر آمیز باشد، جلوگیری کرد و نباید به فکر نگه داشتن وضع موجود بود.

برای نابودی اسرائیل اعراب هم باید وارد صحنه شوند

در بخش دیگری از این جلسه کواکبیان با اشاره به اینکه اساس تفکر امام خمینی (ره) لشکرکشی و خرید اسلحه نبوده و باید به دنبال اصول عقلانی باشیم به مسئله هولوکاست اشاره کرد و گفت: این موضوع به جز پرداخت هزینه چیز دیگری را برای کشور ما به دنبال ندارد.

این نماینده مردم در مجلس همچنین افزود: به اعتقاد امام خمینی (ره) باید برای از بین بردن اسرائیل، اعراب نیز وارد میدان شوند و ما نیز بر این نکته تاکید داریم .

وی افزود: بی احترامی به مسئله هولوکاست نزد آنها به اندازه بی احترامی به مسئله حجاب در کشور ما است و نباید از این نکته غافل بود که این مسئله و انکار آن برای آنها نقش حیاتی دارد.

احمدی نژاد در تبریک به آمریکا از اعراب هم سبقت گرفت

کواکبیان همچین در بخش دیگری از سخنان خود به تبریک احمدی نژاد به رئیس جمهور جدید آمریکا اشاره کرد و گفت: در 30 سال انقلاب هیچ بار ما به رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک نگفته بودیم و این در حالیست که اکنون ما از بسیاری از اعراب هم در این زمینه سبقت گرفته ایم.

وی ادامه داد: ما تا کنون چندین نامه به آمریکا نوشته که تمام آنها بدون جواب مانده است و امیدوارم تا این نامه بدون جواب باقی نماند.

کواکبیان همچنین از انتخاب حمید مولانا به عنوان مشاور رئیس جمهور انتقاد کرد.

در بخش دیگری از این جلسه کوچک زاده اظهار داشت: نباید پیش از هر مقدمه ای تصمیم گیری کرد و نامه ای که نوشته شده است باید دید که مصلحت این موضوع در چه بوده است.