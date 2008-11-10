بررسی پاسخ به کشش نانولوله های کربنی تک دیواره توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابراهیمی عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان هدف این مطالعه را بررسی پاسخ به کشش نانولوله ‌های کربنی تک دیواره ذکر کرد و گفت: در این بررسی یک نوع بازآرایی در طول کشش مشاهده شد که این بازآرایی باعث طویل تر شدن نانولوله شده و به نانولوله کمک کرد تا کرنش بیشتری را تحمل کند. هرچند بازآرایی، "توپولوژی" نانولوله را تغییر نمی‌دهد ولی باعث تغییر شدید طول باندها و به دنبال آن تغییر در ساختار الکترونی نانولوله می‌شود.

وی به تشریح نحوه محاسبات صورت گرفته و نتایج کار اشاره کرد و افزود: برای مطالعه از روشهای محاسباتی کوانتوم مکانیکی استفاده کردیم که توان آشکار کردن این ساز و کار را داشته باشند. محاسبات انجام شده به منظور بررسی و معتبر ساختن نتایج در چند سطح محاسباتی مختلف انجام شد.

ابراهیمی ادامه داد: در این پژوهش روش جدیدی به نام روش خوشه ای برای اعمال کشش پیشنهاد شد که مانع از شکست کناره ای، بدون فریز کردن مختصات ارائه شد. در این روش با تکرار محاسبات و مقایسه نتایج با مقاله های معتبر منتشر شده موفق شدیم که ثابت کنیم اثرات کناره ای در ساز و کار مشاهده شده تاثیر بسزایی ندارند.

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان اضافه کرد: جزئیات این پژوهش که با همکاری مهندس حسین احتشامی و مرضیه محمدی اجرا شد در مجله Computational Materials Science (جلد 41، صفحات 492-486، سال 2008) منتشر شده است.