اغلب مردم با مسائل حقوقی آشنایی ندارند

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به اینکه فرهنگ استفاده از وکیل در خانواده های ایرانی اصلا وجود ندارد مردم ما در رابطه با مسائل حقوقی آگاهی کافی ندارند و با آزمون و خطا تلاش می کنند پرونده های خود را به سرانجام برسانند که این مسئله منجر به پیگیری اشتباه و ازدیاد پرونده در محاکم قضایی کشور شده است.

وی با ابراز گله مندی خود از صدا و سیما و دیگر رسانه ها کشور در رابطه با عدم زمینه سازی برای آشنایی مردم با مسائل حقوقی افزود: رسانه ها و به ویژه صدا وسیما به عنوان رسانه ملی و فراگیرترین رسانه کشور باید شرایط را برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با مسائل حقوقی مهیا کنند تا چنین وضعیتی در دادگاههای کشور به وجود نیاید.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلام عدم بررسی قوانین توسط کارشناسان را از دیگر عوامل این مسئله عنوان کرد و گفت: قوانین تقنینی ما در فازهای مختلف تصویب ولی توسط کارشناسان تنقیح نشده است و به همین دلیل نیز غالبا نگاهی حکومتی و قهری دارند. به طور مثال فصل جزایی در فصل مجازاتها آورده شده است و از طرفی بیش از 1600 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد. طبیعی است که با وجود چنین شرایطی تعداد بیشتری از افراد مجرم به شمار خواهند رفت و در نتیجه پرونده های بیشتری برای رسیدگی به جرائم آنها تشکیل خواهد شد.

تجری گفت: قوانین ما در زمینه های مختلف شفاف نیست و با ابهام و ایهام فراوانی که دارد زمینه ساز بروز اختلافات جدی در میان مردم شده است، از سویی مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی موجود هم در این میان مسائل را تشدید و در نهایت به بدتر شدن شرایط کمک می کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل خوب و سازنده میان قوه مقننه و قضائیه عنوان کرد: اگر چه در گذشته ای نه چندان دور قوه قضائیه و مجلس بر اساس لجاجت و مخالف خوانی اهمیتی برای کار کارشناسی قائل نمی شدند اما ما به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم تلاش می کنیم که لوایح قضایی را با کار کارشناسی و در سریعترین زمان ممکن بررسی و به تصویب برسانیم.

وی افزود: در همه جوامع پیشرفته و مترقی مقابله با مشکلاتی از این دست توسط لوایح ارسال شده توسط مقامات قضائی انجام می شود و اعضای قوه مقننه کشور نیز می توانند با بررسی مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستند لوایح مورد نیاز خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا ما نیز در اسرع وقت به آنها رسیدگی کنیم.

فرهاد تجری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با نقش قوه مجریه برای مقابله با این معضل و دیگر معضلات قوه قضائیه گفت: متاسفانه تعامل میان این دو قوه سرد است و دخالت قوه مجریه در لوایح قضائی نیز یکی از چالشهایی است که در این بین به معضلی جدید تبدیل شده است.

نائب رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان با تشکر از خبرگزاری مهر برای پرداختن به این مسئله گفت: این معضل یکی از دردهای پنهان جامعه ما است که در آینده عوارض و تبعات آن بیشتر مشخص خواهد شد و به هر میزان که توسط کارشناسان و رسانه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد مفید است چرا که به این شکل می توان برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.