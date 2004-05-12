شكايت زندانيان افغاني از شكنجه توسط نظاميان آمريكايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سفير آمريكا در كابل گفت : يك مامور پليس افغانستان كه در سال 2003 از سوي نظاميان آمريكايي در شهر گرديز بازداشت و در پايگاه آمريكا در بگرام نگهداري مي شد در شكايتي اعلام كرد : نظاميان آمريكايي او را كاملا عريان كردند از وي عكس گرفتند و مورد آزار و اذيت جنسي قرار دادند.

سرهنگ دوم توكر منسنجر سخنگوي ارتش آمريكا در افغانستان در يك كنفرانس خبري گفت : عصر ديروز رهبران نيروهاي ائتلاف از يك شكايت مبني بر بدرفتاري با يك زنداني ( مامور پليس افغاني ) آگاه شدند .

بعد از آگاهي از اين شكايت ، نيروهاي ائتلاف بلافاصله بازجويي در اين زمينه را آغاز كردند و اين بازجويي همچنان ادامه دارد .

بنابر اين گزارش ارتش آمريكا هم اكنون از سوي كميسيون حقوق بشر افغانستان تحت فشار است تا از وضعيت مظنونان طالبان و القاعده كه در بازداشت نظاميان آمريكايي در پايگاه بگرام ( واقع در شمال كابل ) هستند مطلع شوند .

منسنجر با اشاره به اين مطلب كه مسئله بازديد از وضعيت زندانيان افغاني در دست بررسي است گفت : نيروهاي ائتلاف معتقدند كه كميته بين المللي صليب سرخ بطور عادلانه و مناسب نماينگر منافع اشخاص است كه در جهت مناسب بايد تحت كنترل قرار بگيرند .

هنوز گزارشي درباره تعداد زندانياني كه در بگرام نگهداري مي شوند و هويت آنان وجود ندارد .

بازجويي درباره مرگ دو زنداني كه در دسامبر سال 2002 توسط نظاميان آمريكايي بازداشت شده بودند نيز هنوز به اتمام نرسيده است.

كميته حقوق بشر افغانستان مي گويد : آنان شكايت هايي را درباره بدرفتاري نظاميان آمريكايي با بيش از دهها تن از بازداشت شدگاني كه آزاد شده اند دريافت كرده اند.

از سويي سفير آمريكا در افغانستان با انتشار بيانيه اي اعلام كرد : ما تاكنون از وجود هيچ عكسي مبني بر بدرفتاري نظاميان آمريكايي با زندانيان عراقي مطلع نشده ايم .