70 درصد پرونده های ورودی به دادگستری جنبه اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، احمد تویسرکانی شب گذشته در جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاری در کرمان در سالن اجتماعات دادگستری کرمان اظهار داشت: یکی از ارکان جذب سرمایه در سیستم اقتصادی امنیت سرمایه گذاری است که باید مورد نظر جدی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: کمیته حمایت قضایی در امر سرمایه گذاری در استان کرمان درهمین راستا تشکیل شده و به عنوان یک بازوی قوی در جهت حمایت از فعالیتهای اقتصادی قانونمند بخش خصوصی و سرمایه گذاران عمل می کند.

تویسرکانی با اشاره به نقش اقتصاد در پیشرفت جوامع گفت: کشورهای استکباری همراه در طول تاریخ سعی کرده اند با استفاده از حربه اقتصاد بر دیگر کشورها فشار وارد کنند.

وی خاطر نشان کرد: شناخت پتانسیل های اقتصادی در مناطق مختلف و انجام کار کارشناسی قبل از سرمایه گذاری یکی از مهمترین اصول موفقیت و کارایی سرمایه گذاری است که باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

تویسرکانی با تاکید برلزوم پژوهش در سرمایه گذاری گفت: گروه علمی و تخصصی سرمایه گذاری در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شده است که در این کمیته سعی می شود ظرفیت های اقتصادی استان شناسایی و کمبودهای قانونی در این زمینه نیز شناسایی و رفع شود.