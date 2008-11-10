نهادهای فرهنگی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی تلاش کنند

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: بسیج توان و امکانات و ارایه برنامه ها و راهکارهای نهادهای فرهنگی و اجتماعی در تحقق این مهم و کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده تاثیرگزار است.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون 160 میلیارد ریال برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در اردبیل اختصاص داده است، متذکر شد: با این اعتبارات روند اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مناطق محروم استان تسریع شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل افزود: اقدامات دولت در زمینه کاهش فاصله طبقاتی با توزیع عادلانه ثروت به طور قطع کاهش آسیب های اجتماعی را نیز در آینده به دنبال خواهد داشت.

وی اجرای طرح تحول اقتصادی دولت را نوید بخش عدالت گستری در جامعه و کاهش زمینه های آسیب های اجتماعی دانست و اضافه کرد: مهارت های زندگی باید در خانواده ها افزایش یابد.

احمدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تدوین سند آسیبهای اجتماعی استان توسط اداره کل بهزیستی جهت تحلیل وضعیت اجتماعی استان اردبیل شد.

وی با اشاره به پیشینه غنی و تاریخ پر افتخار اردبیل به عنوان خطه دارالارشاد و دارالامان ابراز داشت: باید با اجرای برنامه‌های مدون این فرهنگ به همگان بویژه نسل جوان معرفی شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر شبیخون فرهنگی کشورهای غربی میراث فرهنگی، تاریخ و تمدن و... را به شدت تهدید می کند و خنثی نمودن این شیطنتها به مشارکت و همکاری تمام نهادهای فرهنگی و مردم نیازمند می باشد.

احمدی توسعه آموزش و مشاوره برای اقشار مختلف مردم و بویژه نوجوانان و جوانان را از دیگر رویکرد ها و برنامه های اجرایی برای مقابله و جلوگیری از شیوع انواع بیماریها و ناهنجاریها در جامعه ذکر کرد.

وی در پایان خواستار توسعه مشاوره های فردی و آموزش خانواده ها جهت کاهش آسیب های اجتماعی شد و خاطر نشان کرد: تعلیم مهارت های زندگی و اطلاع رسانی مستمر به والدین در کاهش زمینه های آسیبهای اجتماعی در منطقه موثر خواهد بود.