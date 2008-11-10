صدر و قعر جدول به هم رسیدند/ اولادی مقابل مثلث ایرانی النصر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی الاهلی صدرنشین که هفته گذشته با شکست الوصل به این جایگاه رسید در خانه از الخلیجی پذیرایی می کند که در پنج هفته گذشته تنها یک امتیاز کسب کرده و قعرنشین جدول رده بندی لیگ امارات است.

دو تیم العین و عجمان برگزار کننده دیگر بازی جذاب هفته هستند. العین که تا همین هفته گذشته صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ امارات بود برای بازگشت به جایگاه خود در صدر جدول به کسب برتری در بازی خانگی مقابل عجمان می‌اندیشد. حضور جواد کاظمیان و علی سامره در خط حمله عجمان می تواند از نکات جالب توجه این بازی برای فوتبالدوستان ایرانی باشد.

فردا الظفره نیز با مهدی رجب زاده و رسول خطیبی به دیدار الوحده می رود، النصر نیز با مثلث ایرانی رضا عنایتی، مهرزاد معدنچی و محمد نصرتی از الشبابی پذیرایی می کند که در خط حمله خود از وجود مهرداد اولادی بهره می برد. تقابل آنها بازی تیم‌های پنجم و ششم جدول رده‌بندی لیگ امارات را جذاب می کند.

برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

سه شنبه - 21/8/87

* الشعب - الوصل

* الاهلی - الخلیج

* الشارجه - الجزیره

* الظفره - الوحده

* العین - عجمان

* الشباب - النصر

- جدول رده‌بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

1- الاهلی 12 امتیاز

2- العین 11 امتیاز

3- الجزیره 10 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- الوحده 10 امتیاز- تفاضل گل 5+

5- النصر 7 امتیاز- تفاضل گل 1+

6- الشباب 7 امتیاز- تفاضل گل 1-، 6 گل زده

7- عجمان 7 امتیاز- تفاضل گل 1-، 4 گل زده

8- الشارجه 6 امتیاز- تفاضل گل 3-، 10 گل زده

9- الوصل 6 امتیاز- تفاضل گل 3-، 7 گل زده

10- الظفره 5 امتیاز

11- الشعب 3 امتیاز

12- الخلیج یک امتیاز