اوباما و دریایی از مشکلات در چشم انداز وعده "تغییرات"

رئیس جمهوری سیاهپوست منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی از انجام اصلاحات گسترده در سیستم های مالی و مالیاتی و پایین آوردن میزان مالیات برای اقشار متوسط و کم درآمد و بالا بردن مالیات سرمایه داران، شرکت های اسلحه سازی و نفتی سخن به میان آورد.

در حالی که لابی های یهودی در آمریکا نفوذ خود را در تمامی امور این کشور اعمال کرده اند و بسیاری از دارندگان شرکت های نفتی نیز از این قشر هستند، امید برای کارساز بودن وعده های اوباما در برابر این غول های سرمایه داری تاحدودی کم رنگ جلوه می کند.

ازجمله افراد دیگری که از نفوذ سیاسی و مالی بالایی در آمریکا برخوردار است می توان به دیک چنی معاون رئیس جمهوری کنونی آمریکا اشاره کرد.

به نحوی می توان گفت که قدرت مانور اوباما برای مقابله با بحران کنونی که سراسر آمریکا و در ادامه اروپا را فراگرفته، کم بوده و توانایی لازم برای رویارویی با این پدیده ویرانگر را ندارد.

در حالی که هنوز اوباما قدرت را در کشورش بدست نگرفته است، شرکت های سلاح سازی و حتی فروشندگان آن نیز از ترس ممنوع شدن عمومی سلاح در کشور ابراز نگرانی کرده اند.

یکی از مسئولان این شرکت ها می گوید: این احتمال وجود دارد که حتی حمل سلاح گرم بسیار ساده نیز ممنوع گردد.

در این راستا، برخی از شهروندان آمریکایی برای خرید سلاح بسوی فروشگاه ها هجوم برده و افزایش خرید سلاح در ماه اخیر به حدود 10 درصد رسیده است.

ازسوی دیگر، اوباما با مسئله تبعیض نژادی در آمریکا میان سفیدپوستان و سیاهپوستان مواجه خواهد شد. با وجود آنکه اکثر شهروندان آمریکایی در یک تصمیم تاریخی این دموکرات را به عنوان رئیس جمهوری خود برگزیدند، اما افرادی نیز هستند که این تصمیم را نمی پذیرند.

در چند روز مانده به برگزاری انتخابات، دو سفیدپوست نژادپرست که قصد داشتند در یک اقدام نژادپرستانه و انتقامجویی از کاندیداتوری اوباما، دهها سیاهپوست را به قتل برسانند، دستگیر شدند.

باراک اوباما باید با توجه به پشتیبانی مردم و داشتن مشاوران و یک دولت مستحکم در برابر سرمایه دارانی که احتمالا در برابر اصلاحات وی مقاومت خواهند کرد، بایستد.