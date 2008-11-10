هدف نشست شرم الشیخ شکست گفتگوهای ملی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل رضوان در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد که این نشست برگزار شد تا به تمامی طرفها تاکید کند که وتوی آمریکا همواره در گفتگوهای فلسطینی وجود دارد و تداوم بازداشت های سیاسی، ربودن طرفداران جنبش حماس همزمان با ورود رایس به منطقه و شرکت در نشست امروز کمیته چهارجانبه از سوی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بیانگر این موضوع است.

وی با بیان اینکه ملت فلسطین این فشارها و دستورات آمریکا را رد می کند، گفت: نشست کمیته چهارجانبه برای مانع تراشی بر سر راه گفتگوهای فلسطینی- فلسطینی و تحقق وحدت ملی فلسطین برگزار شد.

این رهبر برجسته حماس در ادامه افزود: این نشست در راستای آخرین تلاش دولت جرج بوش برای تثبیت و تداوم حمایت نامحدود از دشمن صهیونیست و در عین حال اعمال فشار و باج خواهی از طرف فلسطینی برگزار شد.

رضوان در پایان از ابومازن خواست تا هماهنگی امنیتی با اشغالگران را رها و در برابر ملت فلسطین به بیهوده بودن مذاکره [با اسرائیل] اعتراف کند و به جای تحت پیگرد قرار دادن مبارزان در کرانه باختری در تلاش برای اجرای توصیه های دایتون و دستورات کمیته چهارجانبه، از گزینه مقاومت حمایت کند.

لازم به ذکراست که کمیته چهارجانبه در بیانیه پایانی نشست خود همچون گذشته تنها خواستار توقف توسعه شهرکها و تداوم مذاکرات صلح فلسطینی- اسرائیلی شد.

