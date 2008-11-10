تماشاگران کارتون "ماداگاسکار" را انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد فیلم دنباله‌ای "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" به کارگردانی اریک دارنل و تام مگراث اولین "ماداگاسکار" را پشت سر گذاشت که سال 2005 در تعطیلات هفته قربانیان جنگ اکران شد و از جمعه تا یکشنبه 2/47 میلیون دلار فروخت و در مجموع در چهار روز تعطیلی 61 میلیون به دست آورد.





"ماداگاسکار: فرار به آفریقا" پرفروشترین فیلم آمریکای شمالی شد

بن استیلر، کریس راک، جادا پینکت اسمیت و دیوید شوئیمر صداپیشه‌های فیلم اول در "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" نیز حضور دارند. داستان ادامه ماجراهای الکس شیر، مارتی گورخر، ملمن زرافه و گلوریا اسب آبی، حیوانات باغ‌وحش نیویورک را پی می‌گیرد.

این بار آنها از طبیعت وحشی آفریقا سر درمی آورند و در آنجا الکس با اعضا خانواده خود روبرو می‌شود. سال‌ها زندگی در باغ وحش پارک مرکزی باعث شده او برای برقراری ارتباط با خانواده خود مشکل داشته باشد و ...

رده دوم جدول را کمدی درجه R "سرمشق" به کارگردانی دیوید وین از آن خود کرد. این فیلم در هفته اول نمایش در 2792 سینما 3/19 میلیون دلار فروخت و در رده دوم جدول قرار گرفت.

پل راد، شان ویلیام اسکات و الیزابت بنکس در "سرمشق" نقش‌آفرینی می‌کنند و داستان درباره دو مرد است که به دلیل رفتار نامناسب ناچار به حضور در برنامه‌ای عام‌المنفعه می‌شوند و باید به عنوان مربی دو جوان خلافکار فعالیت کنند.

فیلم کمدی "مردان سول" به کارگردانی مالکم دی و دیگر فیلمی که از این هفته به طور گسترده اکران شده، در 2044 سینما تنها 6/5 میلیون دلار فروخت و به رده ششم رفت. ساموئل ال. جکسن، برنی مک که تابستان پیش درگذشت و ایزاک هیز در این فیلم بازی می کنند.

داستان درباره دو خواننده معروف سول است که می‌پذیرند به افتخار رهبر درگذشته گروه پس از 20 سال که با هم قهر بودند، در یک کنسرت مشترک ظاهر شوند. مک در عین حال در دنباله "ماداگاسکار" به جای زوبا، پدر الکس شیر با صدای استیلر حرف زده است.

"موزیکال دبیرستانی 3: سال آخر" ساخته کنی اورتگا که در دو هفته اخیر رده نخست اول جدول را داشت،‌ این هفته حدود 39 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 3464 سینما 3/9 میلیون دلار فروخت و فیلم سوم شد. مجموع فروش این فیلم 7/75 میلیون دلار شده است.

درام "بچه عوضی" کلینت ایستوود با بازی آنجلینا جولی نیز در سومین هفته نمایش در 1855 سینما 3/7 میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروش خود را به 6/20 میلیون دلار رساند.

فیلم ترسناک "اره 5" به کارگردانی دیوید هکل در سومین هفته اکران 57 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 2829 سینما 2/4 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده هفتم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 3/52 میلیون دلار رساند.

تریلر دبیرستانی "تسخیر مالی هارتلی" به کارگردانی میکی لیدل در 2576 سینما 5/3 به دست آورد و به رده هشتم رفت. مجموع فروش این فیلم در دو هفته 2/10 میلیون دلار شده است.

"زندگی مخفی زنبورها" ساخته جینا پرینس ـ بیتوود در هفته چهارم اکران با 1/3 میلیون دلار فروش در 1481 سینما فروخت و در رتبه نهم قرار گرفت و مجموع فروش خود را به 9/29 میلیون دلار رساند.

تریلر حادثه‌ای "تیزبینی" با بازی شایا لابوف نیز با 6/2 میلیون دلار فروش در 1407 سینما فیلم دهم شد. این فیلم در هفت هفته 4/96 میلیون دلار فروخته است. 12 فیلم پرفروش این هفته در مجموع 8/128 میلیون دلار به دست آوردند که 32 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال بود.