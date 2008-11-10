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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۹

برهانی نژاد:

باشگاه صنعت مس کرمان از پرسپولیس شکایت می کند

باشگاه صنعت مس کرمان از پرسپولیس شکایت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان گفت: درصورت اثبات مذاکره باشگاه پرسپولیس با امیرحسین صادقی از این تیم شکایت خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا برهانی نژاد با اشاره به شایعات چند روز گذشته در خصوص مذاکره تیمهای استقلال و پرسپولیس با بازیکنان صنعت مس کرمان اظهار داشت: طبق قرارداد باشگاه صنعت مس کرمان با امیرحسین صادقی این بازیکن تا پیایان فصل جاری با صنعت مس کرمان قرارداد دارد و هیچ باشگاهی به طور قانونی حق مذاکره با این بازیکن را ندارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که اثبات شود پرسپولیس با این بازیکن وارد مذاکره شده است رسما از این باشگاه شکایت می کنیم.

برهانی نژاد افزود: استفاده از مسائل حاشیه ای برای ضربه زدن به سایر تیمها شایسته نیست و با توجه به شرایط صنعت مس ما هم می توانیم با مذاکره با بازیکنانی مثل نیکبخت واحدی و ایوان پترویچ آنها را دو هوا کنیم.

کد مطلب 780326

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