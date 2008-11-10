باشگاه صنعت مس کرمان از پرسپولیس شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا برهانی نژاد با اشاره به شایعات چند روز گذشته در خصوص مذاکره تیمهای استقلال و پرسپولیس با بازیکنان صنعت مس کرمان اظهار داشت: طبق قرارداد باشگاه صنعت مس کرمان با امیرحسین صادقی این بازیکن تا پیایان فصل جاری با صنعت مس کرمان قرارداد دارد و هیچ باشگاهی به طور قانونی حق مذاکره با این بازیکن را ندارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که اثبات شود پرسپولیس با این بازیکن وارد مذاکره شده است رسما از این باشگاه شکایت می کنیم.

برهانی نژاد افزود: استفاده از مسائل حاشیه ای برای ضربه زدن به سایر تیمها شایسته نیست و با توجه به شرایط صنعت مس ما هم می توانیم با مذاکره با بازیکنانی مثل نیکبخت واحدی و ایوان پترویچ آنها را دو هوا کنیم.