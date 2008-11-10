ادامه بلاتکلیفی وزارت کشور به صلاح نیست

زهره الهیان که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: بعد از مسائل مطرح شده درباره وزیر سابق کشور و استیضاح او به نظر می رسد هر چه سریعتر باید تکلیف وزارت کشور به عنوان مهمترین و کلیدی ترین وزارتخانه مشخص شود و بدون وزیر ماندن این وزارتخانه ممکن است به کشور لطمه بزند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: قطعا بلاتکلیفی وزارت کشور در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اثرگذار خواهد بود.

وی در خصوص معرفی محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس بیان داشت: هنوز نامه معرفی محصولی در مجلس اعلام وصول نشده و در صورت معرفی او به مجلس قطعا کمیسیون امنیت ملی در رابطه با او اظهار نظر خواهد کرد.

الهیان در خاتمه گفت: البته مباحثی در رابطه با آقای محصولی مطرح شده است اما در مجموع کمیسیون امنیت ملی مجلس به نکته منفی در رابطه با محصولی بر نخورده است.