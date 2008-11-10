قیمت نفت دومین هفته نوامبر را با افزایش آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، قیمت هر بشکه نفت سبک و شیرین پایه بورس نیویورک با 2 دلار و46 سنت افزایش، به 63 دلار و 50 سنت رسید.

در همین حال قیمت نفت برنت دریای شمال نیز با بیش از 2 دلار افزایش ، بشکه ای 59 دلار و 2 سنت داد و ستد شد.

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در حالی صورت می گیرد که در پی کاهش بهای نفت در روزهای گذشته سازمان اوپک هشدار داده بود در صورتی که قیمت نفت پایین تر از 70 دلار در هر بشکه باقی بماند، این سازمان بازهم سطح تولید خود را کاهش خواهد شد.

بسیاری از فعالان بازار نفت کاهش اخیر قیمت نفت را ناشی از وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و در نتیجه میزان تقاضای نفت می دانند و معتقدند این وضعیت پایدار نخواهد بود.

در همین حال شکیب خلیل رئیس اوپک با بیان اینکه کشورهای صنعتی به دلیل بحران مالی وارد مرحله رکود شده اند، پیش بینی کرد: این وضعیت در سال 2009 نیز همچنان ادامه داشته باشد و تقاضای نفت در سال آینده میلادی به شدت کاهش پیدا کند.

وی افزود: استراتژی اوپک همواره دعوت به برقراری قیمتی منصفانه برای نفت در نظر تولید کننده و مصرف کنندگان و همچنین تلاش در این راستا بوده است.



به گزارش مهر، اعضای اوپک در اجلاس فوق العاده ای که ماه گذشته در وین برگزار شد، تصمیم گرفتند، تولید خود را از اول نوامبر (11 آبان ماه) به میزان یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش دهند تا به این ترتیب از کاهش لجام گسیخته قیمتنفت جلوگیری شود.

گفتنی است، الجزایر در تاریخ 17 دسامبر آینده (27 آذر ماه) در شهر «وهران» میزبان اجلاس فوق العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود.