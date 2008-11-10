نمی توانم به داماش برگردم/ شگفتی ساز جام حذفی می شویم

نادر دست نشان درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر بازگشتش به شهر رشت و قبول سرمربیگری تیم فوتبال داماش گیلان گفت: گرچه دلم می خواهد به رشت باز گردم و به تیم داماش کمک کنم اما شرایط مهیا نیست زیرا با استیل آذین قرارداد دارم و نمی خواهم به تعهداتم نسبت به این تیم عمل نکنم.

وی با بیان اینکه مطمئن است داماش بزودی از شرایط فعلی نجات پیدا می کند، ادامه داد: شاید در آینده به این تیم بازگردم اما امروز می خواهم به تعهداتی که به مدیران باشگاه استیل آذین دارم و همچنین تفکرات خودم در خصوص موفقیت این تیم، جامه عمل بپوشانم.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در پاسخ به این سوال که اگر مدیران دو باشگاه داماش و استیل آذین برای این انتقال به توافق برسند، حاضر است هدایت داماش را برعهده بگیرد، افزود: اگر مدیران با هم به توافق برسند شرایط فرق می کند اما با شرایط فعلی مدیران استیل آذین هرگز به من رضایت نمی دهند که به تیم داماش بروم.

وی درخصوص شرایط استیل آذین تصریح کرد: با توجه به مدیران خوب، کادر فنی مجرب و تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه ای که در اختیار داریم، وضعیت مان روز به روز بهتر می شویم. با این وضعیت اگر مشکل خاصی برایمان پیش نیاید، مدعی صعود به لیگ برتر خواهیم شد زیرا استحقاق رسیدن به این موفقیت را داریم.

دست نشان در پایان در مورد برنامه این تیم در مسابقات جام حذفی گفت: پس از دو پیروزی در این مسابقات، باید برابر مقاومت سپاسی به میدان برویم، مسابقه ای که در آن می توانیم عیار تیم خود را بسنجیم. اگر در آن دیدار و برابر تیمی که استاد موفقیت در جام حذفی است به پیروزی دست یابیم، می توانیم حتی عنوان شگفتی ساز این مسابقات را از آن خود کنیم.