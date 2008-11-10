چلسی دوباره صدرنشین شد / تاتنهام صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی روز گذشته در حالی که در زمین بلکبرن بازی می کرد با دو گل آنلکا در دقایق 39 و 68 مقابل این تیم به برتری رسید.

تیم فوتبال تاتنهام هم در حالی که در زمین منچسترسیتی به میدان رفته بود با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود به برتری رسید. روبینیو در دقیقه 16 تک گل من سیتی را به ثمر رساند و دارن بنت هر دوگل تاتنهام را در دقایق 29 و 64 وارد دروازه حریف کرد. فرناندس(26) و دونه(83) از تیم من سیتی و آسو اکوتو(89) از تاتنهام در این دیدار از سوی داور اخراج شدند. تاتنهام با این پیروزی 4 پله در جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* آستون ویلا یک - میدلزبرو 2

* فولهام 2 - نیوکاسل یک

جدول رده بندی:

1- چلسی 29 امتیاز (تفاضل گل 25+)

2- لیورپول 29 امتیاز(تفاضل گل 11+)

3- آرسنال 23 امتیاز

4- منچستریونایتد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)

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18- نیوکاسل 12 امتیاز

19- ساندرلند 12 امتیاز

20- وست برومویچ 11 امتیاز