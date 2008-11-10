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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۸

هفته چهاردهم لیگ انگلیس/

چلسی دوباره صدرنشین شد / تاتنهام صعود کرد

چلسی دوباره صدرنشین شد / تاتنهام صعود کرد

تیم فوتبال چلسی با برتری مقابل بلکبرن به صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی روز گذشته در حالی که در زمین بلکبرن بازی می کرد با دو گل آنلکا در دقایق 39 و 68 مقابل این تیم به برتری رسید.

تیم فوتبال تاتنهام هم در حالی که در زمین منچسترسیتی به میدان رفته بود با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود به برتری رسید. روبینیو در دقیقه 16 تک گل من سیتی را به ثمر رساند و دارن بنت هر دوگل تاتنهام را در دقایق 29 و 64 وارد دروازه حریف کرد. فرناندس(26) و دونه(83) از تیم من سیتی و آسو اکوتو(89) از تاتنهام در این دیدار از سوی داور اخراج شدند. تاتنهام با این پیروزی 4 پله در جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* آستون ویلا یک - میدلزبرو 2
* فولهام 2 - نیوکاسل یک

جدول رده بندی:
1- چلسی 29 امتیاز (تفاضل گل 25+)
2- لیورپول 29 امتیاز(تفاضل گل 11+)
3- آرسنال 23 امتیاز
4- منچستریونایتد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)
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18- نیوکاسل 12 امتیاز
19- ساندرلند 12 امتیاز
20- وست برومویچ 11 امتیاز

کد مطلب 780339

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