استمرار برگزاری جشنواره رضوی در جامعه اسلامی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدحسین صفار هرندی شامگاه گذشته در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) افزود: در جشنواره امسال از 75 عنوان در پنج محور با مضمون فرهنگ رضوی، 27 هزار اثر استخراج شده است که این تعداد بر باورهای قوی موجود در میان مردم ایران صحه می گذارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ رضوی با وجود امام رضا در ایران یک فرصت مغتنمی است، افزود: جامعه اسلامی با این فرصت می تواند رشد و شکوفایی خود را رقم بزند.

وی اظهار داشت: پیوند میان فرهنگ و هنر و اتصال آن به اعتقادات مردم ولایی اسباب دو برکت را فراهم کرده که گسترش معارف دینی و بیمه شدن فرهنگ ایرانی اسلامی از جمله آن است.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: هنرمندان اگر می خواهند هنرشان لگدکوب نشود یا تضمین شود باید از همین اتصال استفاده کنند.

وی در پایان اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) را به معنای شروع دوره ای جدید با راهکارهای نوین در حوزه رضوی اعلام کرد.