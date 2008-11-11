بازنگری آیین نامه های جذب هیئت علمی / بازنگری در متون علوم انسانی

محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: هیئت عالی جذب هیئت علمی در حال تدوین ضوابط و انسجام بخشیدن و روند مناسب دادن برای جذب اعضای هیئت علمی است که در این راستا آئین نامه ها و ضوابط جذب هیئت علمی را بازنگری می کنند.

وی در پاسخ به اینکه بازنگری آئین نامه ها و ضوابط جذب اعضای هیئت علمی در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: هیئت عالی جذب هیئت علمی به زودی در این زمینه اطلاع رسانی می کند.

مخبر دزفولی از فعالیت شورای اسلامی شدن دانشگاهها برای بازنگری رویکردهای تحول علوم انسانی خبر داد و افزود: شورای اسلامی شدن دانشگاهها در ارتباط با ضوابط و رویکردهای اساسی تحول علوم انسانی و همچنین بازنگری در متون علوم انسانی در حال فعالیت هستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا شورای اسلامی شدن دانشگاهها جمع بندی درباره بازنگری در متون علوم انسانی داشته است یا خیر به مهر گفت: هنوز موردی برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نشده اما مواردی طراحی کرده و ساز و کارهایی برای بها دادن به محققین در حوزه علوم اسلامی و انسانی را مورد بررسی قرار می دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره زمان بررسی ضوابط ناظر بر فعالیتهای شوراهای صنفی دانشجویان، کانونهای فرهنگی هنری و انجمنهای علمی دانشجویان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان مشخصی رااعلام نکرد و گفت: سیاستها و ضوابط اینگونه فعالیتها می تواند در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

مخبر دزفولی متذکر شد: آئین نامه های شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی هنری و انجمنهای علمی دانشجویی در وزارت علوم باید دنبال شوند و آئین نامه ها اصلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی نمی شوند بلکه سیاستها و ضوابط و جهت گیریهای اساسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شوند.