ترانزیت کالا از مرز بین المللی تمرچین پیرانشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، محمد هادی فر صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: توافق برای گشایش این خط ترانزیتی در جلسه چند روز پیش مسئولان آذربایجان غربی و اربیل عراق در پیرانشهر حاصل شد.

وی ادامه داد: با گشایش خط ترانزیت کالاهای عراقی از گمرک تمرچین پیرانشهر این کالاها از مسیری نزدیک تر به ممالکی مانند سوریه، اردن و لبنان انتقال خواهد یافت.

هادی فر خاطرنشان کرد: قبل از گشایش این خط، کالاهای عراقی به مقصد کشورهای یاد شده از طریق ترکیه ترانزیت می شد.

به گفته فرماندار پیرانشهر از ابتدای گشایش مرز رسمی بین المللی تمرچین در فروردین ماه سال جاری بیش از 60 هزار نفر از اتباع عراقی برای مراودات تجاری، امور پزشکی، زیارت اماکن مقدس، ایرانگردی و بازدید از اقوام و آشنایان از طریق این مرز وارد جمهوری اسلامی ایران شده اند.