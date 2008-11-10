احداث بوستان ویژه بانوان در سمنان آغاز شد

علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این بوستان دارای پیست دوچرخه سواری، سالن نمایش، استراحتگاه بانوان و امکانات رفاهی است.

وی از بهره برداری چهار غرفه عرضه مستقیم میوه و تره بار در سمنان خبر داد و گفت: این غرفه ها در چهار نقطه سمنان برای رفاه حال مردم و با هزینه بخش خصوصی ایجاد شده است.

به گفته وی، میوه های عرضه شده در این غرفه ها با حذف واسطه ها از مقصد و تولید کنندگان تهیه می شود.

شهردار سمنان همچنین از آغاز به کار ستاد پاکیزگی در این شهر خبر داد و گفت: این ستاد وظیفه ساماندهی و جمع آوری نخاله های ساختمانی را در سطح این شهر بر عهده دار دارد.