  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

احداث بوستان ویژه بانوان در سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: شهردار سمنان از احداث بوستان ویژه بانوان در یک هکتار با 10 میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این بوستان دارای پیست دوچرخه سواری، سالن نمایش، استراحتگاه بانوان و امکانات رفاهی است.

وی از بهره برداری چهار غرفه عرضه مستقیم میوه و تره بار در سمنان خبر داد و گفت: این غرفه ها در چهار نقطه سمنان برای رفاه حال مردم و با هزینه بخش خصوصی ایجاد شده است.

به گفته وی، میوه های عرضه شده در این غرفه ها با حذف واسطه ها از مقصد و تولید کنندگان تهیه می شود.

شهردار سمنان همچنین از آغاز به کار ستاد پاکیزگی در این شهر خبر داد و گفت: این ستاد وظیفه ساماندهی و جمع آوری نخاله های ساختمانی را در سطح این شهر بر عهده دار دارد.

کد مطلب 780361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها