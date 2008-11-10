اعمال جریمه به تنهایی در اجرای قوانین رانندگی موثر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان زنجان با تاکید بر فرهنگسازی، فرهنگ رانندگی افزود: باید با برنامه‌های مختلف این فرهنگ را در بین رانندگان نهادینه کرد و با بررسی و برنامه‌ریزی دقیق فرهنگ رانندگی را در جامعه تقویت کرد.

رئوفی نژاد با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای و دورن شهری در سال گذشته، این کار فقط با اعمال جریمه انجام نشد و برای رسیدن به این هدف برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری اجرا شد و با مردم در خصوص مزیت‌های اجرای قوانین و مزایای عدم اجرای آن سخن گفته شد.

رئوفی‌نژاد افزود: اگر همه امکانات و ابزارهای مورد نیاز برای کاهش ترافیکی در شهر انجام شود و فرهنگ رانندگی تقویت نشود هیچ تاثیری در راستای نیل به هدف نخواهد شد.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به گره‌های ترافیکی موجود در شهر زنجان خاطرنشان کرد: باید راهکارهای مختلف برای بازگشایی این گره‌ها مطالعه و بررسی شود.

رئوفی نژاد با اشاره به سنگین بودن ترافیک در مرکز شهر زنجان افزود: نبودن پلهای روگذر و زیرگذر و سطوح غیر همسطح، و یک طرفه نبودن برخی از خیابانها موجب ایجاد چنین ترافیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه شهر زنجان جمعیت زیادی ندارد، افزود: بیشتر خودروهایی که در شهر موجب ایجاد ترافیک می‌شوند مربوط به شهروندان زنجانی نیست و خودروهایی هستند که از خارج از شهر به مرکز شهر وارد شده‌اند.

استاندار زنجان با اشاره به نیاز سطوح غیر همسطح در داخل شهر برای کم کردن بار ترافیکی شهر افزود: باید قبل از هزینه کردن مکان اجرای این طرح مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز شهر زنجان با توجه به کم جمعیت دارای معضل ترافیکی در مرکز شهر است، افزود: اعتباراتی که در طرحها هزینه می‌شود باید در جهت تسریع مشکلات ترافیکی باشد.

همچنین در ادامه این جلسه معاون عمرانی استاندار زنجان افزود: باید مشکلات و گره‌های ترافیکی موجود شهر را شناسایی کنیم تا بتوانیم برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی داشته باشیم.

علی مقدسی با اشاره به اینکه شهرداری زنجان اجرای طرح میدان صدف را در اولویت کاری خود قرار داده‌ است، تصریح کرد: ما مخالف اجرای طرح نیستیم بلکه معتقد آن هستیم که باید مشکلات امروز شهر شناسایی و برطرف شود.

مقدسی با اشاره به اینکه اجرای این طرح پنج تا 60 میلیارد ریال هزینه نیاز دارد، افزود: باید برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا این پروژه با اعتبارات هنگفت به جا و مناسب اجرا شود.

وی تصریح کرد: با اعتباراتی که امروز می‌توانیم در جهت منافع شهری، برنامه‌ریزی کنیم نباید با عجله و بدون مطالعه و کار کارشناسی وارد عمل شد.

معاون عمرانی استاندار زنجان افزود: باید با تعامل و مطالعه پروژه‌های کوچک شهری را که عمق بیشتری از مشکلات را برطرف می‌کنند اجرایی شود.