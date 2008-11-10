راه نیما ادامه نیافت/ نیما نگاه متفاوت را پیشنهاد داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که دکتر سیدمحمود سجادی نیز در آن حضور داشت کیومرث منشی زاده نیما یوشیج را شاعری مدرن دانست که نه تنها بر بدنه شعر ایران بلکه بر شعر جهان تاثیر گذاشته است. وی نیما را پیکاسو شعر جهان معرفی کرد و گفت شعر بودلر و پل ورلن در جایگاه شعری پایین تری از نیما قرار گرفته اند، اما به دلیل کم کاریهایی که در ترجمه شعر معاصر شده وی آنگونه که باید به جهان معرفی نشده است.

به باور منشی زاده شعر نیما به دلیل روحیه ضد سرمایه داری اش نه تنها در ایران بلکه در جهان از سوی دولتها متضرر شده و همین امر موجب ناشناخته شدن شعرش شده است. با این همه، منشی زاده نیما را دارای تالی و پیرو ندانست، هر چند که او را تاثیرگذارترین شاعر ایران و جهان معرفی کرده بود.

اما عبدالجبار کاکایی که نیما را شاعری بزرگتر از تاریخ خودش معرفی کرد اظهار داشت که نیما در حد و اندازه خودش شناخته شده و شعرش در کشورهای فارسی زبان به ویژه افغانستان و تاجیکستان با اقبال روبرو شده است.

سیدمحمد سجادی هم ناشناخته بودن نیما در جهان را ناشی از عدم ترجمه شعرهای او عنوان کرد و از مشکلات ترجمه گفت که سبب می شود تا بخش مهمی از شعر را در خود ببلعد.

منشی زاده از سوی دیگر به بیان دلایل عدم پیگیری راه نیما توسط شاگردانش پرداخت. به گمان وی نیما و سبکی که او در شعر فارسی پیشنهاد کرد ابتر باقی ماند و شاعری نتوانسته است به شیوه او شعر بگوید.

کاکایی نظری مخالف منشی زاده داشت. این شاعر پیشنهاد نیما به شعر فارسی را فراتر از قالب خاصی که برخی آن را "پلکانی نوشتن" دانست و از نوع نگاه متفاوت نیما سخن گفت که می تواند در همه قالبهای شعری حضور داشته باشد و اتفاقا حضور خوبی داشته است.

سیدمحمود سجادی هم نظری مخالف کیومرث منشی داشت. وی نیما و جسارتش را سبب پیدایی موج نو در ادبیات نامید و بسیاری از شاعران معاصر را ادامه دهنده راه وی عنوان کرد. به گمان سجادی اگر شاعران پس از نیما در مسیر و نوع نگاه او حرکت نمی کردند نام این شاعر به سرعت فراموش می شد.

اما کیومرث منشی زاده بر حرف خود پافشاری کرد. وی تنها شاملو را در یک مقطع تاریخی دنباله رو شعر نیمایی دانست و از ادامه راه وی به عنوان شاعری یاد کرد که گرفتار "بحر طویل" شده بود.

منشی زاده همچنین نیما را شاعری آگاه و آشنا به شعر کلاسیک عنوان کرد و از باور خود درباره نیما به عنوان شاعری سخن گفت که در شعرهای "نیمایی اش" عقل را به دور انداخته و مجنونانه شعر سروده است.

منشی زاده نیما را شاعری تراز اول دانست و گفت : کسی که شعر او را می فهمد نباید وقت خود را صرف خواندن شعرهای امثال بیدل که شاعرانی دست سوم هستند کند.

کاکایی با آرامشی خاص به مقابله با منشی زاده پرداخت. وی با بیان اینکه نیما شاعری بزرگی بوده گفت: اما برای بزرگ کردن وی نباید شاعرانی چون بیدل را زیر سوال ببریم، حتی خود نیما از شعر و تصویرهای بیدل تاثیر بسیار پذیرفته است.

منشی زاده در بخش پایانی صحبتهایش نیما را شاعری خلاف جریان شعر ایران خواند که قرار نیست همه عوام شعر او را بفهمند. وی شعر نیما را در ادامه شعر کلاسیک ندانست و گفت: اگر کسی چنین سخنی را قبول کند نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز دروغ گفته است.

این اظهارات وی نیز با مخالفت دیگر حاضران جلسه روبرو شد.