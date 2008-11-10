فاز 1 بندر شهید هاشمی نژاد با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی صبح دوشنبه در حاشیه ورود تیم رسانه ای نهاد ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران در منطقه لاریجان شهرستان آمل افزود: این پروژه در فاز اول با صرف اعتبار سه هزار میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: 450 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور به این پروژه اختصاص یافته است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه این هفته برنامه دور دوم سفراستانی هیئت دولت به مازندران آغاز خواهد شد، تصریح کرد: رئیس جمهور و هیئت دولت در طول دو روز برنامه های خاص و ویژه ای دارند.

کریمی با بیان اینکه بسیاری از پروژه های دور اول سفر ریاست جمهوری به مازندران با حضور رئیس جمهوری افتتاح و خواهد شد، یاد آور شد: تاکنون هزار و 200 میلیارد ریال از سفر اول رئیس جمهوری به مازندران محقق شده است.

به گفته وی ما بقی پروژه ها در طول سالهای برنامه به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده عالی دولت در مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پذیرش سالیانه 15 میلیون مسافر و گردشگری به استان سرسبز مازندران خواستار توجه بیشتر دولت به موضوعات توسعه استان شد.

وی همچنین با اشاره به آزاد سازی صد درصد حریم 60 متری سواحل مازندران اظهار داشت: تالار فرهنگ ساری هم اکنون با 12 میلیارد ریال اعتبار از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار است.

کریمی با اشاره به افزایش وسعت اراضی شهرکهای صنعتی استان به 384 هکتار با مصوبه دولت اظهار داشت: تاکنون 15 سالن ورزشی آقایان و بانوان در مازندران به بهره برداری رسیده است.

استاندار مازندران کمبود آب آشامیدنی و مشکل آب شرب روستاهای استان را از مشکلات عمده بخش توسعه استان عنوان کرد و گفت: تاکنون 187 روستای فاقد آب بهداشتی سالم در استان از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند.

وی همچنین احداث بیمارستان جایگزینی شهرستان های آمل و چالوس و تجهیز و تکمیل بیمارستان نوشهر و 320 تخت خواب بابل را از جمله پروژه های قابل افتتاح دور دوم سفر دولت به استان عنوان کرد.

کریمی با اشاره به آبگیری اولیه سد لفور البرز اظهار داشت با آبگیری نهایی این سد 20 هزار هکتار از اراضی پایین دست شرب خواهند شد.

تیم رسانه ای ریاست جمهوری همراه نمایندگان رسانه های مازندران به مدت دو روز از بخشها و پروژه های استان بازدید خواهند کرد.

بازدید از بیمارستان لاریجان و تعریض محور هراز و پیچ شیطان از جمله برنامه های بازدید قبل از ظهر خبرنگاران به استان است.