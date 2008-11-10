وزارت جهاد کشاورزی موظف به تدوین طرح جامع صید و صیادى در دریاى خزر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران وزارت جهاد کشاورزی(سازمان شیلات ایران) را موظف کرد طرح جامع صید و صیادی در دریای خزر را حداکثر تا یکسال تهیه و ارایه کند.

بر اساس این مصوبه، سازمان شیلات ایران موظف شده است با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به اصلاح ساختار و تقویت ‌یگان حفاظت منابع آبزیان استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، بازسازی امکانات و تجهیزات موجود در مراکز ویژه تکثیر سه استان، اصلاح ساختار و بهبود شرایط زیستی و اکولوژیکی رودخانه‌ها، بازپرداخت، استمهال و بخشودگی کارمزد و جرایم تاخیر شرکت‌های تعاونی پره با بازده اقتصادی پایین و پرداخت مبالغ لازم جهت بازپس‌گیری کارت صیادی و مجوز صید و ابطال آن به منظور تعدیل شرکت‌های تعاونی صیادی پره و اقتصادی نمودن فعالیت آنها در چارچوب قوانین اقدام کند.

این مصوبه همچنین سازمان شیلات ایران را مکلف کرده است هماهنگی و پیگیری لازم را در اعطای تسهیلات بنگاههای زود بازده برای فراهم کردن زمینه کسب درآمد‌های جنبی و تکمیلی توسط شرکت‌های تعاونی صیادی پره از طریق فعالیت‌هایی نظیر آبزی‌پروری و ارایه خدمات گردشگری بر اساس مجوز‌های صادره از سوی سازمان شیلات ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.

این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است در سه سال نسبت به ایجاد تاسیسات زیربنایی برای توسعه صنعت آبزی‌‌پروری و ماهی‌دار نمودن منابع آبهای داخلی سه استان اقدام کند و همچنین در یک سال طرح بهره‌برداری دو منظوره(صید وگردشگری) از صیدگاهها را تدوین و گزارش اجرای آن را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست هیئت وزیران ارایه کند.

بر اساس این مصوبه، در راستای تهیه زمینه مهاجرت ماهیان در فصل تکثیر و همچنین فراهم شدن امکان تکثیر آبزیان به روش طبیعی در دریای خزر، هیئت‌های رسیدگی به امور معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان موظفند در صدور مجوز برداشت شن و ماسه، محدودیت زمانی و مکانی مناسب را لحاظ کنند.

این مصوبه سازمان شیلات ایران را موظف کرده است طرح جامع حفظ، بهسازی و ساماندهی بهره ‌برداری از منابع آبزی را در یک سال تدوین و برای سیر مراحل تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.