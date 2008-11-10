نتایج آزمون استخدامی کتابداران تا پایان آبان اعلام می شود

علی اکبر حاج مومنی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر زمان اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی کتابداران را پایان آبان ماه اعلام کرد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم تا کنون نتایج آزمون در 17 استان مشخص شده و به زودی نتایج آن در استانهای باقیمانده نیز مشخص می شود.

وی دلیل اعلام نشدن نتایج حاصله تا این لحظه را "تصمیم برای اعلام سراسری" عنوان کرد و افزود: مجموعه نهاد کتابخانه ها قصد دارد نتایج آزمون را به صورت کشوری به اطلاع همه داوطلبانی که شرکت کرده بودند برساند. به همین دلیل اعلام نتایج آزمون در استانهایی که مراحل نهایی آنها نیز انجام شده معقول نیست.

حاج مومنی وجود مشکل تامین اعتبار برای جذب بیش از 400 کتابدار را رد کرد و گفت: مسئله اعلام نشدن نتایج به تامین نشدن اعتبار مربوط نیست و قطعاً کسانی که پذیرفته خواهند شد در مراکز مورد نیاز به کار گرفته می شوند.

چندی پیش اسامی 1693 نفر پذیرفته شده مرحله نخست آزمون سراسری کتابداری اعلام شد که در این میان استانهای خراسان رضوی با 153 نفر و خراسان شمالی با شش نفر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پذیرفته شدگان را به خود اختصاص داده بودند.

مقرر شده است از میان این افراد - که با تمامی آنها مصاحبه صورت پذیرفته است - بیش از 400 نفر پس از انجام مصاحبه و گزینش برگزیده شده و بر اساس ضوابطی مشخص در آزمون استخدامی‌ جذب کتابخانه های عمومی کشور شوند.

4080 نفر در سراسر کشور برای اشتغال در 400 پست کتابداری در این آزمون استخدامی شرکت کرده بودند که طبق آمار به دست آمده استان تهران با 517 نفر متقاضی بیشترین تعداد شرکت کننده را به خود اختصاص داده بود.

آزمون جذب کتابداران از میان فارغ التحصیلان این رشته و برای استخدام در نزدیک به 2000 کتابخانه عمومی قرار بود اسفند ماه سال 1385 در 30 مرکز استان و 200 شهر کشور برگزار شود که به دلیل نبود منابع مالی به تعویق افتاده بود.