نیما دهقان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود سمینار از ششم تا هشتم آذرماه برگزار شود که به دلیل تقاضای پژوهشگران برای اختصاص فرصت بیشتر و نزدیک شدن زمان برگزاری سمینار با بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، سمینار تئاتر خصوصی از 28 تا 30 دی‌ماه برگزار می‌شود.

وی مهرداد رایانی مخصوص را دبیر سمینار معرفی کرد و افزود: تا به حال سه پژوهش دانشجویی از مینو شاه‌ولد، هادی حسنعلی و خدیجه خدادادی‌پور و همچنین چکیده مقاله مسعود دلخواه، فرهاد مهندس‌پور، بهروز غریب‌پور،‌ فریندخت زاهدی، بهزاد قادری، هما جدیکار، محمدباقر قهرمانی، قطب‌الدین صادقی و مصطفی مختاباد در بخش اساتید برای حضور در سمینار پذیرفته شده‌اند.

دهقان درباره هدف از برگزاری این سمینار ادامه داد: هدف دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی که برگزاری این سمینار را نیز بر عهده دارد، تولید اندیشه است و نگاه اجرایی ندارد. از این رو با برگزاری سمینار تئاتر خصوصی امکانات و وسایل پژوهشی مورد نیاز برای این امر را فراهم می‌کند.