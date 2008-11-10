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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

سمینار تئاتر خصوصی به دی‌ماه موکول شد

سمینار تئاتر خصوصی به دی‌ماه موکول شد

مجری طرح سمینار تئاتر خصوصی از برگزاری این سمینار از 28 تا 30 دی‌ماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر خبر داد.

نیما دهقان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود سمینار از ششم تا هشتم آذرماه برگزار شود که به دلیل تقاضای پژوهشگران برای اختصاص فرصت بیشتر و نزدیک شدن زمان برگزاری سمینار با بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، سمینار تئاتر خصوصی از 28 تا 30 دی‌ماه برگزار می‌شود.

وی مهرداد رایانی مخصوص را دبیر سمینار معرفی کرد و افزود: تا به حال سه پژوهش دانشجویی از مینو شاه‌ولد، هادی حسنعلی و خدیجه خدادادی‌پور و همچنین چکیده مقاله مسعود دلخواه، فرهاد مهندس‌پور، بهروز غریب‌پور،‌ فریندخت زاهدی، بهزاد قادری، هما جدیکار، محمدباقر قهرمانی، قطب‌الدین صادقی و مصطفی مختاباد در بخش اساتید برای حضور در سمینار پذیرفته شده‌اند.

دهقان درباره هدف از برگزاری این سمینار ادامه داد: هدف دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی که برگزاری این سمینار را نیز بر عهده دارد، تولید اندیشه است و نگاه اجرایی ندارد. از این رو با برگزاری سمینار تئاتر خصوصی امکانات و وسایل پژوهشی مورد نیاز برای این امر را فراهم می‌کند.

کد مطلب 780383

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