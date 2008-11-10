رهبران دینی و معنوی چالشهای جوامع دینی در امریکا را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسپن تایمز، زمان برگزاری نشست " گردهمایی صداهای معنوی امریکا" از سوی مرکز "ابتکار صلح جهانی زنان " تعمداً برای 2 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی شده بود.

برگزارکنندگان این نشست اعلام کردند که در طول چندین سال گذشته امریکا از نظر سیاسی و دینی قطبی شده بود، این ابتکار عمل با هدف خاتمه دادن به تفرقه‌ها و ارتقای ارزشهای مشترک تمام سنتهای دینی و تمرکز بر وحدت تشکیل شده بود.

محور اصلی این گردهمایی تغییر چشم‌انداز معنوی امریکا بود. این همایش جستجوی منحصربه‌فردی را برای یافتن رهبران مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو صورت داد که طرفدار برتری دینی نسبت به دین دیگر یا کلیسایی نسبت به کلیسای دیگر نباشند. بلکه هدف این نشست جمع کردن جمعی خردگرا بود تا در این باره تعمق کند که مبرم‌ترین موضوعات پیش‌روی مردم چیست، از این رو بحران اقتصادی، افزایش فقر، تخریب زیست محیطی و تغییرات جوی و تبعات یازدهم سپتامبر درمیان بحثها و گفتگوهای این نشست دینی جای گرفته بودند.