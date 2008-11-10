کشت خلر، ماشک و اسپرس در شرایط دیم در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سلیمانی صبح امروز در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان زنجان افزود: در حال حاضر سالانه حدود 90 هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان به کشت گندم، جو و حبوبات دیم اختصاص می یابد و حدود 82 هزار هکتار به عنوان آیش یک سال رها می شود.

سلیمانی اظهار داشت: طی برنامه‌ای بلند مدت کشت دانه‌های روغنی از قبیل گلرنگ، کلزای دیم و همین طور خانواده گسترده نباتات علوفه‌ای دیم از قبیل خلر، ماشک، اسپرس ، جو و خانواده حبوبات از قبیل عدس و نخود دیم در زمان آیش و در حقیقت به جای آیش محقق شود. در حاشیه این برنامه با حذف آیش از تناوب جو و حبوبات ، این محصولات نیز مستقیماً در تناوب گندم قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: تحول عظیمی که در دورنمای این برنامه رقم خواهد خورد نه تنها موجب افزایش تولید تا سرحد نیاز بخش دام شهرستان، بلکه ارتقاء این شهرستان به یکی از صادر کنندگان علوفه خواهد شد.

سلیمانی افزود: الگوی رایج در حال حاضر تناوب گندم، جو، آیش در سطح 110 هزار هکتار و تناوب گندم، حبوبات، آیش در سطح 32 هزار هکتار و تناوب گندم، جو و آیش در سطح 30 هزار هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان یادآورشد: طی طرح شرایط دیم و در تناوب با گندم دیم الگوی مورد انتظار بر اساس گندم، نباتات علوفه‌ای و گندم، دانه‌های روغنی و گندم، حبوبات دیم به ترتیب به نسبت 50 ، 25 ، 15 درصد است که در نهایت این پروسه حصول 40 هزار تن علوفه و شش هزار تن دانه‌های روغنی و چهار هزار تن حبوبات مورد انتظار است.