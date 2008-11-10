14 پروژه راه و ترابری در مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی صبح دوشنبه در حاشیه سفر رسانه ای خبرنگاران به مازندران افزود: در حال حاضر 17 مصوبه مربوط به بخش جاده ای در استان اجرایی شده و 9 پروژه راه و ترابری در استان در دست مطالعه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مازندران با دارا بودن دو هزار و 400 کیلومتر مساحت ، 5/1 درصد مساحت کل کشور و بیش از 5/2 درصد راه های اصلی و فرعی کشور را به خود اختصاص می دهد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به واقع شدن این استان در مسیر ترانزیتی آسیای میانه و وجود بنادر در حاشیه جنوبی شمال غرب به شمال شرق کشور، تصریح کرد: این استان همچنین به واسطه بهره مندی از پتانسیل های گردشگری و مواهب طبیعی در ایام تعطیلات از پر ترافیک ترین راههای کشور محسوب می شود.

رحیمی با بیان اینکه نگاه توسعه ای به راههای استان باید ملی باشد، اظهار داشت: تعریض محور هراز از پروژه های مصوب سفر استانی دولت به مازندران است که عملیات اجرایی این محور آغاز شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی تعریض محور هراز از سمت آمل به طول 20 کیلومتر به اتمام رسیده و از پارک جنگلی آمل نیز به طول 15 کیلومتر تعریض به صورت باند سبقت انجام شده است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه تعریض محور مذکور را شامل عقد قرار داد با پیمانکار به منظور تعریض 5/2 کیلومتر از پل سیاه بیشه تا سه راهی بلده اشاره کرد که در حال حاضر این پروژه در دست اجرا است.

رحیمی بیان داشت: امسال 95 میلیارد ریال اعتبار برای تعریض این محور ابلاغ شده که تاکنون 40 درصد آن تخصیص یافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه پیچ شیطان یکی از نقاط حادثه خیز محور هراز است، بیان داشت: در مصوبه سفر اول هیئت دولت به استان ایمن سازی منطقه پر حادثه پیچ شیطان در محور ارتباطی هراز در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه به دلیل ریزشی بودن کوههای اطراف جاده این بخش از جاده به منطقه حادثه خیز بدل شده است، اظهار داشت: عملیات اجرایی ایمن سازی پیچ شیطان شامل احداث گالری بتونی بوده که در دو قسمت به طولهای 80 و 270 متر ساخته شده است.

به گفته رحیمی عملیات اجرایی این پروژه از اوایل سال گذشته آغاز و هم اکنون دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی پیش بینی کرد: ایمن سازی پیچ شیطان در محور هراز تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران هزینه اجرایی پروژه مذکور را بیش از 48 میلیارد ریال عنوان کرد.