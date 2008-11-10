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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

نرخ خرید برق تولیدى از انرژیهاى نو 2 برابر شد

دولت در راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افزایش صرفه اقتصادی تولید برق از منابع انرژی‌های نو، با افزایش نرخ خرید برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژیهای نو موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو نرخ خرید برق تولیدی بخش‌های غیردولتی از منابع انرژی‌های نو در ساعات اوج و عادی را از 650 ریال به 1300 ریال و در ساعات کم‌باری از 450 ریال به 900 ریال افزایش داد.

این ارقام برای سال 1387 تعیین شده و برای سال‌های بعد بر اساس فرمول مصوب در آئین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند «ب» ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویب‌نامه مورخ 8/4/1384 اصلاح خواهد شد.

مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل اعتبارات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با تصویب کارگروه مربوط در وجه شرکت توانیر به صورت هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌شود و در سال‌های بعد نیز در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی می‌شود.

این تصویب‌نامه در مورخه 15/8/1387 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 780393

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