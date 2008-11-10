نرخ خرید برق تولیدى از انرژیهاى نو 2 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو نرخ خرید برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژیهای نو در ساعات اوج و عادی را از 650 ریال به 1300 ریال و در ساعات کمباری از 450 ریال به 900 ریال افزایش داد.
این ارقام برای سال 1387 تعیین شده و برای سالهای بعد بر اساس فرمول مصوب در آئیننامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند «ب» ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویبنامه مورخ 8/4/1384 اصلاح خواهد شد.
مابهالتفاوت ناشی از اجرای این تصویبنامه از محل اعتبارات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با تصویب کارگروه مربوط در وجه شرکت توانیر به صورت هر سه ماه یکبار پرداخت میشود و در سالهای بعد نیز در بودجههای سالیانه پیشبینی میشود.
این تصویبنامه در مورخه 15/8/1387 توسط معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
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