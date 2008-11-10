هشت میلیون لیتر نفت سفید در خراسان رضوی ذخیره سازی شد

علی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه برای تامین گاز مایع در این استان همچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد، افزود: هم اکنون مصرف میانگین روزانه گاز مایع برای مصارف مختلف تجاری و خانگی در خراسان رضوی حدود 500 تن است.

وی تصریح کرد: همچنین امسال هشت میلیون لیتر نفت سفید مورد نیاز زمستانه مناطق سخت گذر خراسان رضوی از سوی این شرکت تامین و ذخیره سازی شده است یا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در این خصوص ادامه داد: تا کنون 80 درصد برای این منظور ذخیره سازی شده است.

وی یاد آور شد: 20 درصد مابقی سوخت زمستانه مناطق سخت گذر نیز تا پایان فصل پاییز و یا اوایل فصل زمستان سال جاری ذخیره سازی خواهد شد.

هرندی میزان مصرف روزانه انواع فرآورده های نفتی در خراسان رضوی را 5/18 میلیون لیتر عنوان و خاطر نشان کرد: 40 درصد از این میزان نفت گاز، 35 درصد بنزین، 15 درصد نفت سفید، هفت درصد نفت کوره و مابقی سوخت هواپیما و گاز مایع است.