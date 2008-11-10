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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

هشت میلیون لیتر نفت سفید در خراسان رضوی ذخیره سازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: امسال هشت میلیون لیتر نفت سفید مورد نیاز زمستانه مناطق سخت گذر خراسان رضوی از سوی این شرکت تامین و ذخیره سازی شده و می شود.

علی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه برای تامین گاز مایع در این استان همچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد، افزود: هم اکنون مصرف میانگین روزانه گاز مایع برای مصارف مختلف تجاری و خانگی در خراسان رضوی حدود 500 تن است.

وی تصریح کرد: همچنین امسال هشت میلیون لیتر نفت سفید مورد نیاز زمستانه مناطق سخت گذر خراسان رضوی از سوی این شرکت تامین و ذخیره سازی شده است یا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در این خصوص ادامه داد: تا کنون 80 درصد برای این منظور ذخیره سازی شده است.

وی یاد آور شد: 20 درصد مابقی سوخت زمستانه مناطق سخت گذر نیز تا پایان فصل پاییز و یا اوایل فصل زمستان سال جاری ذخیره سازی خواهد شد.

هرندی میزان مصرف روزانه انواع فرآورده های نفتی در خراسان رضوی را 5/18 میلیون لیتر عنوان و خاطر نشان کرد: 40 درصد از این میزان نفت گاز، 35 درصد بنزین، 15 درصد نفت سفید، هفت درصد نفت کوره و مابقی سوخت هواپیما و گاز مایع است.

 

کد مطلب 780396

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