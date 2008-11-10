به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد در این حکم آورده است: دراجرای اصل 127قانون اساسی و با استناد به آیین نامه اجرایی بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی و با توجه به اهمیت، اهداف ونقش پدافند غیرعامل در حفظ بنیه دفاعی، استحکام داخلی وقدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات که یک نیاز دائم وهمیشگی برای حفظ وتوسعه اقتدار ملی می باشد به این سمت منصوب می شوید.

رئیس جمهور در این حکم ابراز امیدواری کرده است با توفیقات الهی وسعی وتلاش وافر وهمکاری وهماهنگی همه سازمانها ودستگاههای ذیربط در کاهش درجه آسیب پذیری زیر ساختهای حیاتی وحساس وایجاد جامعه ای آماده در برابر هر گونه حادثه، برنامه ریزی واقدامات لازم را به مرحله اجرا درآورده و گزارشهای منظم و زمان بندی شده به وی ارائه شود.

احمدی نژاد تاکید کرده است همه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات کمیته دائم پدافند غیرعامل کشور هستند.

