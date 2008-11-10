دیویدسون در این باب که به طور مثال سرشت احساس و تصور چیست صامت و ساکت است. از آنجا که طرح دیویدسون بیش­تر از آن جهت صورت گرفته تا موارد مورد بحث را در فلسفۀ ذهن تنظیم کند پاره­ای از فیلسوفان این دیدگاه را تصریح کرده­اند که اذهان در این دیدگاه صرفاً به­عنوان مقولات حالات گزاره­ای فهم می شوند.

دیگر جنبه­های ذهنیت ما این­گونه در نظر گرفته می­شوند که بر حسب حالات گزاره‌ای قابل تجزیه و تحلیل­اند یا مورد غفلت قرار می‌گیرند و مغفول می­افتند. با این همه هیچ یک از این مؤلفه­ها جزیی از برنامۀ دیویدسون نیست. در واقع باید نشان دهیم که آن برنامه در غیاب گروهی از حالات "غیرگزاره­ی" ذهن قابل تأمل نیست.

اجازه دهید به یک جنبه از چنین تأملاتی بپردازیم و تبیین دیویدسون از حالات گزاره­ی را با توجه به خود آن اصطلاحات مورد بررسی قرار دهیم. واجد یک باور بودن چون این باور که باران خواهد بارید مستلزم اتخاذ یک نوع ویژه از حالت - نسبت به گزاره­ی خاص - مثل این گزاره که باران خواهد آمد - است. شما ممکن است همین حالت را نسبت به یک گزاره متمایز داشته باشید و در این مورد باوری متفاوت را داشته باشید ؛ یا حالتی دیگر به همان گزاره داشته باشید. اگر یک سازندۀ باران باشید ممکن است باور داشته باشید، تمایل و امید و ترس داشته باشید یا قصد داشته باشید که باران می­ارد یا ببارد.

در یک سطح شهودی ما ممکن است میان گزاره‌ها و جملات تمایز قایل شویم.

در این سطح گزاره‌ها "جوهرهای انتزاعی" هستند. از این جنبه آنها شبیه اعداد هستند- که از عناوین عددی که به کار می‌بریم (چون "پنج"، 5،خمس و V) تا اعداد را نامگذاری کنند متمایزند. فیلسوفان همچنین گزاره‌هاا را با انواع دیگر نمادها چون مجموعه­ای جهان‌های ممکن و حالات امور مشخص و تعریف کرده­ند. پاره­ی از فیلسوفان که از حالات گزاره­ی سخن گفته­ند از جمله دیویدسون نشان می­دهند که سخن گفتن از گزاره­ها می­تواند با سخن گفتن از چیزی دیگر بیان شود و جایگزین گردد.

برای اهداف بحث این­جا تصور یک گزاره می­تواند در یک سطح شهودی ترک گفته شود: یک گزاره چیزی است که جمله­ای بیان می­کند.