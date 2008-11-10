توسعه فعالیتهای ورزشی بهزیستی به 150 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد رضا شجیعی صبح امروز در حاشیه برپایی دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان بهزیستی کشور در ارومیه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان بهزیستی کشور به دلیل گسترده بودن جامعه هدف در سه حوزه ورزشی فرزندان شبانه روزی، معلولان و کارکنان به صورت ورزش پایه ای سرمایه گذاری کرده و فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه به رغم فعالیت ها گسترده سازمان بهزیستی کشور در بخش ورزش به خصوص تقویت ورزش پایه ای هنوز ناشناخته مانده است، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر 40 تیم باشگاهی مطرح از سوی سازمان بهزیستی کشور در حال فعالیت هستند.

شجیعی کمبود اعتبارات و امکانات را از مشکلات پیش روی توسعه ورزش در این نهاد عنوان کرد و اظهارداشت: این نهاد به دلیل توجه به بحث درمان آسیب ها، توانبخشی و... نگاه تخصصی به بحث ورزش دارد و تمامی اولویت ها و فعالیت های بهزیستی کشور نیز در جهت کمک به جامعه هدف در این زمینه است ولی متاسفانه در این خصوص با کمبود امکانات واعتبارات مواجه هستیم.

این مسئول همچنین با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور با سه فدراسیون جانبازان، نابینایان و ناشنوایان ارتباط تنگاتنگی دارد یادآورشد: در رقابت های ورزشی پارالمپیک از 72 ورزشکار شرکت کننده 66 ورزشکار معلول تحت پوشش این نهاد بودند.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه سازمان بهزیستی کشور از احداث دو اردوگاه تفریحی ورزشی در کشور خبر داد و گفت: برای احداث این اردوگاه ها 30 تا 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.