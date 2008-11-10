16 بسکتبالیست به اردوی جوانان فراخوانده شدند / ادامه محرومیت شیرجنگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان کشورمان که با کسب عنوان نخست بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تهران به عنوان نخستین تیم آسیایی جواز شرکت در پیکارهای جهانی 2009 نیوزیلند را به دست آورد، دومین اردوی آماده سازی خود برای شرکت در این رقابت ها را با شرکت 16 بازیکن و درغیاب مهدی شیرجنگ بازیکن محروم شده اش برپا می کند.

محمد امجد، رامین هنرمند، عماد سلمانی، محمدرضا فلاحت، رامتین زارع شیرازی، فرهاد صبوری، داود صابونی، امیرسامانی، محمدحسن زاده، فربد فرمان، عرفان خداکرمی، محمد جمشیدی، سورن دیربوغوسیان، پوریا کاظمی، محمود پناهی، حمید نوذری نفراتی هستند که از سوی محمد نوری به شرکت در اردوی دوم تیم جوانان فراخوانده شدند.

دعوت شدگان به اردوی تیم بسکتبال جوانان پنجشنبه هفته جاری وارد اردو شده و تا یکشنبه هفته آینده تمرینات خود را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می کنند.

مهدی شیرجنگ که همراه با تیم بسکتبال جوانان در رقابت های تهران قهرمانی آسیا را به دست آورد به دلیل محرومیت 6 ماهه از سوی فدراسیون بسکتبال در این مرحله از اردو غایب خواهد بود. این بازیکن در مرحله نخست اردوی تیم جوانان (21 تا 25 مهرماه) بدون اطلاع از حضور در تمرینات امتناع کرد به همین دلیل از سوی فدراسیون بسکتبال با محرومیت 6 ماهه از همراهی هر تیمی مواجه شد.