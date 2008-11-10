آموزش و پرورش باید نگاه خود به جوانان را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امیدی با اشاره به پیگیری این سازمان به منظور تکمیل حلقه ها و شبکه های فعال اجتماعی در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده گفت: هم اکنون جوانان هیچ اطلاعی از نحوه برقراری ارتباط با جنس مخالف ندارند. عدم شناخت و توانمندی جوانان در ابتدای زندگی مشترک نیز بسیاری از مشکلات درون خانواده را ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مسئولیت آموزش به عهده دستگاههای دولتی است بر نقش خانواده و نهادهای اجتماعی فعال در این حوزه تاکید کرد و افزود: مراکز امین مشاوره و مراکز فرهنگی مرتبط با تحکیم بنیانهای خانواده نقش مهمی در راستای آموزش مهارتهای زندگی به جوانان دارند اما به دلیل وجود برخی دیدگاههای اجتماعی، قدرت نفوذ آنان در جامعه اندک بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. لازم است که فعالیت این نهادها در حوزه ازدواج و تحکیم خانواده تقویت و حمایت شود.

امیدی به جمعیت 35.5 درصدی جوانان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون با انباشت مطالعات جوانان در زمینه هایی نظیر ازدواج، اشتغال و مسکن مواجه هستیم. برخی از این نیازها فرآیندی است و سطح ایده آل آن امکان تحقق در یک دوره زمانی را دارد. اما از کنار برخی از نیازهای جوانان نمی توان به سادگی گذشت. موضوع ازدواج و تشکیل خانواده از جمله این موارد است که در سال جاری به عنوان اولویت اول سازمان ملی جوانان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سلامت جنسی جوانان مورد هجمه های گوناگون است گفت: ورود دولت و حاکمیت به طور صرف در این حوزه کافی نیست. از این منظر لازم است که در حوزه تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان عزمی ملی صورت گیرد. در حال حاضر مسئله شغل، مسکن و هزینه های ازدواج به عنوان اولویت خانواده ها در مسیر ازدواج جوانان اعلام می شود در حالی که نیمی از جمعیت جوانان مجرد در کشور شاغل هستند اما ازدواج نمی کنند. از این رو، بلوغ فکری و اجتماعی و توان اداره زندگی و مسئولیت پذیری از مهمترین اولویتهای آغاز زندگی مشترک برای جوانان است و باید برای رفع موانع فرهنگی ازدواج جوانان تلاش کرد.