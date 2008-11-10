نواقص و اشکالات اساسی طرح افزایش نیرو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صلح کارنگی نوشت: ثبات در افغانستان و آینده دولت این کشور به آمریکا، افغانستان و دیگر هم پیمانان آمریکا بستگی دارد.



"ویلیام مالی" نویسنده این مطلب به اشکالاتی در طرح " افزایش نیرو" در افغانستان به سبک عراق اشاره و تاکید کرده است: این طرح به لزوم یک راهبرد جامع سیاسی جهت بهبود ساختار شکننده امنیتی در افغانستان، سیستم عملکرد نامطلوب دولت و مرزهای بی ثبات توجهی ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است: از زمان سقوط دولت طالبان در افغانستان، نواقص و اشکالات جدی در رویکرد جامعه جهانی، بر لزوم یک رویکرد طولانی مدت تاکید می کند. حکومت ضعیف، نبود همکاری مناسب از سوی پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و حضور محدود نیروهای بین المللی اعتماد مردم افغانستان به تغییر و تحول در کشور و وعده های غرب را تضعیف کرده است.

مالی توصیه هایی را به "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که عبارتند از:

* توسعه یک تعهد مداوم و طولانی مدت برای برقراری ثبات در این کشور به همراه ناتو و دیگر هم پیمانان آمریکا

* تمرکز بیشتر بر ایجاد امنیت برای زندگی روزمره مردم به ویژه برای روستاهای کوچک جهت مشروعیت دادن به دولت افغانستان

* حمایت از اصلاح قانون اساسی 2004 افغانستان که عاملی برای ضعف دولت است

* پایه ریزی سیاستهای مبارزه با مواد مخدر بر اساس پروژه های طولانی مدت

* تشویق تعداد بیشتری از کشورهای مسلمان برای حمایت از پیشرفت امنیت و توسعه در افغانستان

* فشار محتاطانه و در عین حال محکم بر پاکستان برای دستگیری رهبر طالبان در مرزهای خود

مالی در پایان نتیجه گیری کرده است: مشکلات پیچیده به پاسخهای دقیق نیاز دارد. افغانستان می تواند راه حلهایی را برای مشکلات خود پیدا کند، اما کسانی که به دنبال کمک به آن هستند به درایت و تشویق بیشتر نیاز دارند. این چالشی است که افغانستان پیش روی اوباما قرار می دهد.