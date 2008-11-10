توافقنامه امنیتی نباید برای حمله به کشورهای منطقه استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المرصد، عمرو موسی تصریح کرد که توافقنامه امنیتی تمامی مسئولیت ها و تعهدات دو طرف را مشخص می کند و ما باید در راستای برقراری آرامش و صلح تلاش کنیم. همه برای برقراری ثبات در عراق و کشورهای همسایه آن تلاش خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: توافقنامه امنیتی باید مانع از هر گونه تحرک، تجاوز یا درگیری با کشورهای منطقه شود و این موضوع بسیار مهمی است که همه ما برای برقراری صلح و آرامش تلاش می کنیم.

از سوی دیگر شروان الوائلی اظهار داشت که با توجه به اهمیت نقش اتحادیه عرب در عراق، کشورش بر در جریان قرار دادن اتحادیه عرب از توافقنامه امنیتی تمایل شدید دارد.

وی افزود: توافقنامه امنیتی در بر دارنده مضامین اساسی همچون عدم استفاده از اراضی عراق برای حمله به کشورهای همسایه، عربی و دوست است.

وزیر مشاور عراق در امور امنیتی در ادامه گفت که توافقنامه امنیتی ناقض حاکمیت عراق نیست و تمامی دست اندرکاران در روند سیاسی عراق با این مسئله موافقند.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.